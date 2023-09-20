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Оформлял документы без проверки. Омского ветеринара осудили за взяточничество

20 сентября 2023, 06:14
Фото: 1MI
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Ветеринара из Омской области осудили за дачу и получение взяток

Мужчина получил 4 года условного срока и должен будет заплатить штраф в 400 тысяч рублей.

В Калачинске вынесли приговор бывшему ветеринарному врачу БУОО «Калачинская областная межрайонная станция по борьбе с болезнями животных». Его признали виновным в даче и получении взяток, сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что в 2018 году подсудимый получил 27 тысяч рублей от знакомого фермера. Ветеринар оформил для него сопроводительные документы на мясо и мясную продукцию. Проверок при этом никаких не проводилось.

Уволившись со службы, ветеринар с августа 2018 года по ноябрь 2019 года передал своему бывшему коллеге в общей сложности 63 тысячи рублей, чтобы получить допуск в специальную базу для незаконного оформления ветеринарных документов.

Всего мужчину уличили в 60 эпизодах оформления свидетельств в обход закона.

Свою вину подсудимый не признал. Ему назначили наказание в виде 4 лет условно. Также мужчине предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать ноутбук, который использовался в преступной деятельности, и сумму в 27 тысяч рублей, равную размеру полученной взятки.

Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.

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#Общество#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Коррупция#Ветеринар#Евгений Игишев
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