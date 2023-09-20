Оформлял документы без проверки. Омского ветеринара осудили за взяточничество

Свою вину подсудимый не признал. Ему назначили наказание в виде 4 лет условно. Также мужчине предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать ноутбук, который использовался в преступной деятельности, и сумму в 27 тысяч рублей, равную размеру полученной взятки.