Оформлял документы без проверки. Омского ветеринара осудили за взяточничество

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
В Калачинске вынесли приговор бывшему ветеринарному врачу БУОО «Калачинская областная межрайонная станция по борьбе с болезнями животных». Его признали виновным в даче и получении взяток, сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что в 2018 году подсудимый получил 27 тысяч рублей от знакомого фермера. Ветеринар оформил для него сопроводительные документы на мясо и мясную продукцию. Проверок при этом никаких не проводилось.
Уволившись со службы, ветеринар с августа 2018 года по ноябрь 2019 года передал своему бывшему коллеге в общей сложности 63 тысячи рублей, чтобы получить допуск в специальную базу для незаконного оформления ветеринарных документов.
Всего мужчину уличили в 60 эпизодах оформления свидетельств в обход закона.
Свою вину подсудимый не признал. Ему назначили наказание в виде 4 лет условно. Также мужчине предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать ноутбук, который использовался в преступной деятельности, и сумму в 27 тысяч рублей, равную размеру полученной взятки.
Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.