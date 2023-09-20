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Николетта, Тиман и Саттар. В ЗАГСе рассказали, какие имена дают омичи новорожденным

20 сентября 2023, 07:02
Фото: 1MI
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В ЗАГСе рассказали о редких и популярных именах для новорожденных среди омичей

С начала года в регионе на свет появились 273 Артема и 237 Софий.

В ЗАГСе рассказали о редких и популярных именах, которые дают новорожденным в Омской области. Так, с начала 2023 года в регионе на свет появились девочки с именами Николетта, Ойшахон, Дара, Арсения и Авиа. Редкими мужскими именами стали Алик, Икром, Влад, Саттар и Тиман.

Редкие именаРедкие имена
Редкие имена
Фото: Реестр ЗАГС

Чаще всего дочерей в 2023 году в Омской области называли именем София (237 новорожденных). Далее идут Ева (228), Анна (221), Виктория (205) и Мария (186).

Сыновьям чаще давали имена Артем (273), Михаил (264), Александр (252), Матвей (206) и Максим (197).

Популярные именаПопулярные имена
Популярные имена
Фото: Реестр ЗАГС

Ранее Город55 рассказывал, что в 2023 году август стал рекордным по количеству заключенных омичами браков:

Август побил рекорды. В Омской области сыграли 1713 свадеб и оформили 826 разводов
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#Общество#Омск#Омская область#Дети#Семья#Новорожденный#ЗАГС#Евгений Игишев#Имена#Редкие имена
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