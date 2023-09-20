Николетта, Тиман и Саттар. В ЗАГСе рассказали, какие имена дают омичи новорожденным

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В ЗАГСе рассказали о редких и популярных именах, которые дают новорожденным в Омской области. Так, с начала 2023 года в регионе на свет появились девочки с именами Николетта, Ойшахон, Дара, Арсения и Авиа. Редкими мужскими именами стали Алик, Икром, Влад, Саттар и Тиман.
Чаще всего дочерей в 2023 году в Омской области называли именем София (237 новорожденных). Далее идут Ева (228), Анна (221), Виктория (205) и Мария (186).
Сыновьям чаще давали имена Артем (273), Михаил (264), Александр (252), Матвей (206) и Максим (197).
Ранее Город55 рассказывал, что в 2023 году август стал рекордным по количеству заключенных омичами браков: