Николетта, Тиман и Саттар. В ЗАГСе рассказали, какие имена дают омичи новорожденным

В ЗАГСе рассказали о редких и популярных именах, которые дают новорожденным в Омской области. Так, с начала 2023 года в регионе на свет появились девочки с именами Николетта, Ойшахон, Дара, Арсения и Авиа. Редкими мужскими именами стали Алик, Икром, Влад, Саттар и Тиман.