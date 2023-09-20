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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

иллюстрация

На омском Левобережье появится элитная многоэтажка от застройщика «Брусника»

20 сентября 2023, 05:32
Фото: Город55
иллюстрация
Ее построят на улице Крупской.

В администрации Омска рассказали о строительстве многоквартирного дома в Кировском округе. Проектом займется ООО «Брусника. Специализированный застройщик». Департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение.

В проектной документации указано, что застройщик возведет дом переменной этажности от восьми до десяти этажей. В общей сложности в нем будет 338 квартир.

Дом появится на улице Крупской. Общая площадь жилых помещений в доме составит 18 704,56 кв. м. Помимо квартир в нем будет автостоянка площадью 2 123,27 кв м. Также предусмотрено обустройство 241 кладовой.

Кроме того, в высотке собираются выделить место 17 офисным помещениям, а также оставить пространство для торговых точек. Предполагается, что их в доме будет три.

Проект строительства дома на 6-й Станционной одобрили после подорожания работ
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#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Многоэтажка#Брусника#Алина Ясинская
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