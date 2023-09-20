На омском Левобережье появится элитная многоэтажка от застройщика «Брусника»

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В администрации Омска рассказали о строительстве многоквартирного дома в Кировском округе. Проектом займется ООО «Брусника. Специализированный застройщик». Департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение.
В проектной документации указано, что застройщик возведет дом переменной этажности от восьми до десяти этажей. В общей сложности в нем будет 338 квартир.
Дом появится на улице Крупской. Общая площадь жилых помещений в доме составит 18 704,56 кв. м. Помимо квартир в нем будет автостоянка площадью 2 123,27 кв м. Также предусмотрено обустройство 241 кладовой.
Кроме того, в высотке собираются выделить место 17 офисным помещениям, а также оставить пространство для торговых точек. Предполагается, что их в доме будет три.