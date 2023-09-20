На окраине Омска выставили на продажу гостиницу на 7 номеров за 65 млн

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Омске на улице 6-я Станционная выставили на продажу гостиницу «Мираж». Комплекс состоит из 3 этажей и 7 номеров, есть гараж. Цена лота составляет 65 млн рублей.
В здании расположены магазин «Бристоль» и пункт выдачи «Ozon», помещения под которые находятся в долгосрочной аренде.
«Удобная транспортная развязка, недалеко Новосибирская трасса. Собственное газовое отопление. Электромощность 380 Ватт. Земельный участок 6 соток. В собственности. Чистая продажа», — говорится в объявлении.
Собственник также сообщил, что в коттедже на втором этаже находится квартира площадью 120 квадратных метров, которую можно сдавать в аренду.
Согласно открытым данным, земля на участке предназначена для индивидуальной жилой застройки. По кодексу об административных правонарушениях, она не может быть использована под коммерческую точку. Насколько законно работают гостиница, магазин и пункт выдачи, в объявлении не говорится.
Ранее Город55 рассказывал о других видах готового бизнеса, который продают в Омске. Так, на улице 3-я Молодежная выставили на продажу предприятие по переработке зерна и круп. Стоимость бизнеса составляет 100 млн рублей.