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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Комплекс находится на выезде из города

На окраине Омска выставили на продажу гостиницу на 7 номеров за 65 млн

20 сентября 2023, 09:21
Фото: Яндекс Карты
Комплекс находится на выезде из города
В здании также располагаются продуктовый магазин и пункт выдачи товаров.

В Омске на улице 6-я Станционная выставили на продажу гостиницу «Мираж». Комплекс состоит из 3 этажей и 7 номеров, есть гараж. Цена лота составляет 65 млн рублей.

В здании расположены магазин «Бристоль» и пункт выдачи «Ozon», помещения под которые находятся в долгосрочной аренде.

«Удобная транспортная развязка, недалеко Новосибирская трасса. Собственное газовое отопление. Электромощность 380 Ватт. Земельный участок 6 соток. В собственности. Чистая продажа», — говорится в объявлении.

Собственник также сообщил, что в коттедже на втором этаже находится квартира площадью 120 квадратных метров, которую можно сдавать в аренду.

Согласно открытым данным, земля на участке предназначена для индивидуальной жилой застройки. По кодексу об административных правонарушениях, она не может быть использована под коммерческую точку. Насколько законно работают гостиница, магазин и пункт выдачи, в объявлении не говорится.

Ранее Город55 рассказывал о других видах готового бизнеса, который продают в Омске. Так, на улице 3-я Молодежная выставили на продажу предприятие по переработке зерна и круп. Стоимость бизнеса составляет 100 млн рублей.

С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
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#Бизнес#Омск#Омская область#Магазин#Гостиница#Отель#Евгений Игишев#Продажа бизнеса
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