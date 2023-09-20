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МегаФон выяснил, какой торговый центр в Омске самый «качающий»

МегаФон выяснил, какой торговый центр в Омске самый «качающий»

20 сентября 2023, 09:41
Фото: МегаФон
Мобильный оператор проанализировал активность абонентов в своей сети и сделал выводы на основе обезличенной статистики Big Data.

С началом осеннего сезона мобильный трафик абонентов оператора в крупных торговых центрах областной столицы увеличился на 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самые интернет-активные покупатели посещают торгово-развлекательный центр «МЕГА». В среднем за месяц через мобильные устройства посетителей здесь проходит свыше 4 ТБ данных. Для сравнения, этого объёма данных хватит чтобы на протяжении почти трёх недель смотреть на YouTube видео с обзорами про модные тренды сезона в HD-качестве. Также активничают в интернете абоненты в «Терминале» и «Первомайском», потребляя на 7 и 5% меньше трафика.

Ежедневно в популярных моллах города посетители скачивают около 120 ТБ трафика и проговаривают около 1,5 миллиона минут. Пик пользовательской активности приходится на выходные и праздничные дни. Покупатели обмениваются фотографиями и видео и отправляют их друзьям и близким в мессенджерах или социальных сетях, запускают прямые эфиры, рассказывая подписчикам о новинках сезона.

МегаФон строит базовые станции внутри моллов и рядом с ними для качественной работы сети. Оборудование, которое находится внутри здания обеспечивает голосовую связь и скорость интернета до 50 Мбит/с не только в торговых залах, но и на подземных парковках, в закрытых складских и технических помещениях. Уличные базовые станции дополнительно помогают улучшить покрытие как на прилегающей территории, так и внутри помещения.

«Люди ценят торговые центры за их многофункциональность: посещение магазинов, походы в кафе, кинотеатры, игровые зоны — всё это доступно в одном месте. И для нас как телеком-оператора особенно важно обеспечить в них хорошую связь и сервисное обслуживание. Так, с начала года в Омске и области мы уже реализовали более 250 мероприятий, направленных на улучшение качества связи. Это и модернизация действующего оборудования, и строительство новых базовых станций, в том числе и в локациях рядом с торговыми центрами», — отмечает Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.
#Общество#Город#Омск#Омская область
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