МегаФон выяснил, какой торговый центр в Омске самый «качающий»

С началом осеннего сезона мобильный трафик абонентов оператора в крупных торговых центрах областной столицы увеличился на 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самые интернет-активные покупатели посещают торгово-развлекательный центр «МЕГА». В среднем за месяц через мобильные устройства посетителей здесь проходит свыше 4 ТБ данных. Для сравнения, этого объёма данных хватит чтобы на протяжении почти трёх недель смотреть на YouTube видео с обзорами про модные тренды сезона в HD-качестве. Также активничают в интернете абоненты в «Терминале» и «Первомайском», потребляя на 7 и 5% меньше трафика.