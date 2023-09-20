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Компании с женским коллективом на 70% чаще выходят на новые рынки

Компании с женским коллективом на 70% чаще выходят на новые рынки

20 сентября 2023, 14:22
Фото: Midjourney
В ряде исследований утверждается, что компании, придерживающиеся принципов разнообразия (diversity), зарабатывают в среднем на 35% больше и на 70% чаще успешно выходят на новые рынки. В связи с этим идеи гендерного равенства и поддержки женщин остаются актуальными, несмотря на глобальные потрясения.

Исповедующие принципы diversity в управленческих командах компании получают на 19% больше доходов благодаря инновациям, по данным Всемирного экономического форума. При этом женщинам все еще бывает трудно получить многие профессии. К примеру, за последние 20 лет число женщин-программистов увеличилось всего на два процента, передает 56orb.ru.

Потребность экономики России в сотрудниках-женщинах очень велика, однако в моменты кризиса она только увеличивается. Пути решения этой проблемы рассмотрят на саммите FWD. Woman Summit, который состоится 29 сентября в Москве при поддержке Forbes Woman. Спикеры поднимут тему социальных и карьерных лифтов в России и обсудят, что можно сделать для поддержки женщин.

Свое мнение по этим вопросам выскажут собственник и глава агрохолдинга «Лазаревское» (Тула) Кристина Романовская, акционер авиакомпании S7 (Новосибирск) Татьяна Филева, предприниматель, совладелец и идейный вдохновитель коллекции отелей и ресторанов WeFamilyGroup (Тамбов) Марина Старчикова. Отдельно о работе корпораций расскажут заместитель гендиректора по экономике и финансам группы «Самолет» Наталья Грознова, вице-президент — финансовый директор группы компаний «Дело» Елена Свирина и другие.

Среди почетных гостей будут космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов Анна Кикина, актриса театра и кино, активно снимающаяся в Голливуде, Софья Лебедева, основатель проекта «От Ба» Дарья Леднева, основатель женской футбольной школы в Дагестане Эльмира Ибрагимова.

Некоторые сессии форума будут транслироваться в сети. Информационный партнер саммита — медиахолдинг 1MI.

Подробности можно узнать на сайте мероприятия.

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