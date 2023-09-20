Компании с женским коллективом на 70% чаще выходят на новые рынки

Потребность экономики России в сотрудниках-женщинах очень велика, однако в моменты кризиса она только увеличивается. Пути решения этой проблемы рассмотрят на саммите FWD. Woman Summit, который состоится 29 сентября в Москве при поддержке Forbes Woman. Спикеры поднимут тему социальных и карьерных лифтов в России и обсудят, что можно сделать для поддержки женщин.