Названо место проведения инаугурации Виталия Хоценко в Омске

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В пятницу, 22 сентября, состоится торжественное заседание Законодательного Собрания Омской области, которое посвящают вступлению Виталия Хоценко в должность губернатора Омской области. Начало в 15:00.
Как сообщили в Заксобрании, инаугурацию проведут в Концертном зале Омской филармонии. До этого времени Хоценко официально находится в должности временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.
Напомним, что Виталий Хоценко — представитель партии «Единая Россия». Он набрал больше 76% голосов на выборах. За него проголосовали 389 634 избирателей. Ранее врио главы региона анонсировал изменения в команде правительства Омской области. По его словам, кардинальных кадровых перестановок не произойдет.