Названо место проведения инаугурации Виталия Хоценко в Омске

Напомним, что Виталий Хоценко — представитель партии «Единая Россия». Он набрал больше 76% голосов на выборах. За него проголосовали 389 634 избирателей. Ранее врио главы региона анонсировал изменения в команде правительства Омской области. По его словам, кардинальных кадровых перестановок не произойдет.