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Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

иллюстрация

Названо место проведения инаугурации Виталия Хоценко в Омске

20 сентября 2023, 04:51
Фото: Город55
иллюстрация

Инаугурация Хоценко состоится в омском Концертном зале

Торжественная церемония начнется в середине дня.

В пятницу, 22 сентября, состоится торжественное заседание Законодательного Собрания Омской области, которое посвящают вступлению Виталия Хоценко в должность губернатора Омской области. Начало в 15:00.

Как сообщили в Заксобрании, инаугурацию проведут в Концертном зале Омской филармонии. До этого времени Хоценко официально находится в должности временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.

Напомним, что Виталий Хоценко — представитель партии «Единая Россия». Он набрал больше 76% голосов на выборах. За него проголосовали 389 634 избирателей. Ранее врио главы региона анонсировал изменения в команде правительства Омской области. По его словам, кардинальных кадровых перестановок не произойдет.

Хоценко рассказал о кадровых перестановках в омском правительстве после инаугурации
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Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко
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#Политика#Омск#Омская область#Губернатор#Инаугурация#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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