Хоценко вручили удостоверение об избрании губернатором Омской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
В омском избиркоме сегодня, 20 сентября, Виталию Хоценко вручили удостоверение об избрании губернатором. На прошедших выборах, которые состоялись 9 и 10 сентября, он набрал 76,33% голосов избирателей.
«Это очень хороший показатель. Результат честного и открытого волеизъявления граждан. Жители региона отдали свои голоса тому человеку, которому доверяют свое будущее. Поздравляю с заслуженной победой. И пусть все задуманные планы будут реализованы на благо Омской области», — поздравил избранного губернатора председатель регионального избиркома Иван Ходаков.
Также сегодня стало известно, что инаугурация Виталия Хоценко состоится в омском Концертном зале. Церемония начнется в пятницу, 22 сентября, в 15:00.