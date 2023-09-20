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Хоценко вручили удостоверение об избрании губернатором Омской области

Хоценко вручили удостоверение об избрании губернатором Омской области

20 сентября 2023, 09:44
Фото: Избирательная комиссия Омской области
На прошедших выборах он набрал 76,33% голосов избирателей.

В омском избиркоме сегодня, 20 сентября, Виталию Хоценко вручили удостоверение об избрании губернатором. На прошедших выборах, которые состоялись 9 и 10 сентября, он набрал 76,33% голосов избирателей.

«Это очень хороший показатель. Результат честного и открытого волеизъявления граждан. Жители региона отдали свои голоса тому человеку, которому доверяют свое будущее. Поздравляю с заслуженной победой. И пусть все задуманные планы будут реализованы на благо Омской области», — поздравил избранного губернатора председатель регионального избиркома Иван Ходаков.

Также сегодня стало известно, что инаугурация Виталия Хоценко состоится в омском Концертном зале. Церемония начнется в пятницу, 22 сентября, в 15:00.

Названо место проведения инаугурации Виталия Хоценко в Омске
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#Политика#Омск#Омская область#Выборы#Губернатор#Избирательная комиссия#Избирком#Иван Ходаков#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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