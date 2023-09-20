ЕР озвучила приоритеты на осеннюю думскую сессию

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Главным вопросом будет выработка действенного механизма госстрахования добровольцев, заключивших контракт с Вооружёнными силами РФ. Сейчас они подлежат обязательному страхованию за счёт федерального бюджета, но до сих пор нет механизма этого страхования. Инициативу, которая должна нивелировать проблему, выдвинула рабочая группа по вопросам СВО, руководит которой секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, пишет rostovgazeta.ru.
Не менее важен законопроект, приравнивающий к социальным предпринимателям тех работодателей, которые берут на работу участников специальной военной операции. Такие работодатели смогут пользоваться соответствующими льготами.
Ещё один поданный единороссами законопроект касается возможности наследования права на получение бесплатного земельного участка членами семей героев России, героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы. Сейчас льготу могут использовать только сами герои. Правительство РФ уже заявило, что поддерживает данную инициативу.
Важную проблему поднимает и законопроект о расширении государственной поддержки волонтёров. Проект уже на рассмотрении депутатов Госдумы.
До 1 октября правительство внесёт в Госдуму проект федерального бюджета на следующие 3 года. Над этим вопросом Кабмин работает вместе с членами ЕР. В бюджете учтены все социальные положения из народной программы партии.
Заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев заявил, что в бюджете на предстоящую трёхлетку соцобязательства увеличиваются. Так, согласно инициативе президента РФ, в 2024 году МРОТ вырастет на 18,5%. В «Единой России» заявили, что возьмут контроль за исполнением данного решения.
Исаев также напомнил, что уже в октябре будет рассмотрен (во втором и третьем чтениях) проект закона о ежегодной индексации пособий по безработице.
Официальный партийный портал ER.RU сообщает, что в рамках осенней сессии Госдумы будет рассмотрена инициатива об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.