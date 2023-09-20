ЕР озвучила приоритеты на осеннюю думскую сессию

Главным вопросом будет выработка действенного механизма госстрахования добровольцев, заключивших контракт с Вооружёнными силами РФ. Сейчас они подлежат обязательному страхованию за счёт федерального бюджета, но до сих пор нет механизма этого страхования. Инициативу, которая должна нивелировать проблему, выдвинула рабочая группа по вопросам СВО, руководит которой секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, пишет rostovgazeta.ru.