Эндокринолог назвал симптомы сбоев в работе щитовидной железы

Доктор объяснил, что другими симптомами гипотиреоза могут быть отеки на лице и незначительное увеличение веса, однако это не должно путаться с ожирением. Стоит обратить внимание и на избыточное количество гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. Если пациент испытывает повышенную тревожность, дрожат руки, постоянно потеет, то также рекомендуется пройти обследование.