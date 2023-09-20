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Эндокринолог назвал симптомы сбоев в работе щитовидной железы

20 сентября 2023, 10:09
Хирург-эндокринолог и онколог Виктор Макарьин заявил о возможности определения сбоев в работе щитовидной железы по характерным признакам, таким как вялость, сонливость и апатия у пациента, пишет Pravda.Ru.

Доктор объяснил, что другими симптомами гипотиреоза могут быть отеки на лице и незначительное увеличение веса, однако это не должно путаться с ожирением. Стоит обратить внимание и на избыточное количество гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. Если пациент испытывает повышенную тревожность, дрожат руки, постоянно потеет, то также рекомендуется пройти обследование.

По словам доктора, при избыточном функционировании щитовидной железы можно заметить выпученные глаза, увеличенную шею, а также возможны тахикардия, аритмия и перепады настроения.

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