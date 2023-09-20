Эксперт поделился советом, как выбрать качественный натуральный мед

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Как отметил эксперт, при выборе этой сладости в магазине необходимо ознакомиться с маркировкой продукта. Чаще всего мед обозначается по виду растений, с которых был собран нектар. Всего есть три основных категорий меда: гречишный — темный и прозрачный, донниковый — густой и светлый, акациевый — жидкий и светлый. Об этом пишет NEWS.ru.
Денис Дружинин также добавил, что густота натурального меда нежная и тонкая, он легко растирается пальцами и впитывается в кожу. Вместе с тем, при растирании искусственного продукта останутся комочки.
«Нормальный вес одного литра меда при комнатной температуре — около 1400 граммов без учета тары. При покупке стоит пробовать мед, который понравился по всем внешним признакам: натуральный продукт слегка раздражает слизистую оболочку рта и создает ощущение пощипывания. Если же мед просто сладкий — он, скорее всего, разбавлен сахаром», — заключил эксперт.