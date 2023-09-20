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Эксперт поделился советом, как выбрать качественный натуральный мед

Эксперт поделился советом, как выбрать качественный натуральный мед

20 сентября 2023, 13:47
Фото: 1MI
Качественный натуральный мед непременно должен иметь вязкую структуру и слегка раздражать слизистую рта, а также создавать ощущение пощипывания. Такого мнения придерживается специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Денис Дружинин.

Как отметил эксперт, при выборе этой сладости в магазине необходимо ознакомиться с маркировкой продукта. Чаще всего мед обозначается по виду растений, с которых был собран нектар. Всего есть три основных категорий меда: гречишный — темный и прозрачный, донниковый — густой и светлый, акациевый — жидкий и светлый. Об этом пишет NEWS.ru.

Денис Дружинин также добавил, что густота натурального меда нежная и тонкая, он легко растирается пальцами и впитывается в кожу. Вместе с тем, при растирании искусственного продукта останутся комочки.

«Нормальный вес одного литра меда при комнатной температуре — около 1400 граммов без учета тары. При покупке стоит пробовать мед, который понравился по всем внешним признакам: натуральный продукт слегка раздражает слизистую оболочку рта и создает ощущение пощипывания. Если же мед просто сладкий — он, скорее всего, разбавлен сахаром», — заключил эксперт.

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