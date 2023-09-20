Эксперт поделился советом, как выбрать качественный натуральный мед

Как отметил эксперт, при выборе этой сладости в магазине необходимо ознакомиться с маркировкой продукта. Чаще всего мед обозначается по виду растений, с которых был собран нектар. Всего есть три основных категорий меда: гречишный — темный и прозрачный, донниковый — густой и светлый, акациевый — жидкий и светлый. Об этом пишет NEWS.ru.