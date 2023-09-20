Делом жителя Омской области, который выкачивал воду из озера, займется Бастрыкин

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Установлено, что фермер, выходец из ближнего зарубежья, проживает в поселке Любино-Малороссы Омской области и имеет разрешение на откачку воды из озера Старица, которое расположено в государственном заповеднике «Пойма Любинская».
Из-за действий мужчины происходит обмеление водоема, более того, он начинает зарастать. Также отмечается, что ранее местный житель уже использовал другой водный объект для своих целей, чем полностью уничтожил его.
О ситуации председателю СК России Александру Бастрыкину стало известно из комментариев в аккаунте его Приемной. Омичи массово сообщали в нарушении природоохранного законодательства в поселке.
По этому факту была проведена проверка, после которой Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Евгеньевичу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.