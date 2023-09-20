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Делом жителя Омской области, который выкачивал воду из озера, займется Бастрыкин

20 сентября 2023, 13:51
Фото: 1MI
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Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства.

Установлено, что фермер, выходец из ближнего зарубежья, проживает в поселке Любино-Малороссы Омской области и имеет разрешение на откачку воды из озера Старица, которое расположено в государственном заповеднике «Пойма Любинская».

Из-за действий мужчины происходит обмеление водоема, более того, он начинает зарастать. Также отмечается, что ранее местный житель уже использовал другой водный объект для своих целей, чем полностью уничтожил его.

О ситуации председателю СК России Александру Бастрыкину стало известно из комментариев в аккаунте его Приемной. Омичи массово сообщали в нарушении природоохранного законодательства в поселке.

По этому факту была проведена проверка, после которой Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Евгеньевичу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Следком#Новости#Александр Бастрыкин#Анастасия Баянова
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