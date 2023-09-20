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Published Сегодня, 05:19

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Бывшая санитарка больницы осуждена за гибель маленькой девочки в туалете

20 сентября 2023, 05:19
По решению Ленинск-Кузнецкого городского суда, по делу о гибели двухлетней девочки в туалете больницы, бывшая санитарка была признана виновной. Прокуратура сообщила, что женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с дополнительными обязанностями.

Однако приговор пока не вступил в законную силу, пишет fedpress.ru.

Трагедия произошла в мае этого года, когда санитарка, нарушив должностную инструкцию, не сопроводила 2-летнюю пациентку в туалет и оставила ее без присмотра. Более того, она знала о наличии бака с дезинфицирующим раствором в туалете. Позже малышку нашли в емкости с жидкостью, уже без признаков жизни.

В результате ЧП было возбуждено уголовное дело, которое привело к вынесению приговора санитарке.

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