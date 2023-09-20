Бывшая санитарка больницы осуждена за гибель маленькой девочки в туалете

Трагедия произошла в мае этого года, когда санитарка, нарушив должностную инструкцию, не сопроводила 2-летнюю пациентку в туалет и оставила ее без присмотра. Более того, она знала о наличии бака с дезинфицирующим раствором в туалете. Позже малышку нашли в емкости с жидкостью, уже без признаков жизни.