Бывшая санитарка больницы осуждена за гибель маленькой девочки в туалете

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Однако приговор пока не вступил в законную силу, пишет fedpress.ru.
Трагедия произошла в мае этого года, когда санитарка, нарушив должностную инструкцию, не сопроводила 2-летнюю пациентку в туалет и оставила ее без присмотра. Более того, она знала о наличии бака с дезинфицирующим раствором в туалете. Позже малышку нашли в емкости с жидкостью, уже без признаков жизни.
В результате ЧП было возбуждено уголовное дело, которое привело к вынесению приговора санитарке.