Более 20 встреч запланировано у Сергея Лаврова на Генассамблее ООН

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В рамках этого мероприятия у Лаврова запланированы более 20 встреч, включая беседу с Генсекретарем организации Антониу Гутеррешем.
Во время самой сессии Генассамблеи ООН, Лавров выступит 23 сентября. Он также примет участие в ряде многосторонних мероприятий, включая встречи по линиям Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, планируются мероприятия по линии ШОС, как сообщили в МИД.