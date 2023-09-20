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Более 20 встреч запланировано у Сергея Лаврова на Генассамблее ООН

20 сентября 2023, 07:34
Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, прибыл в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, как сообщили в МИД, пишет Pravda.Ru.

В рамках этого мероприятия у Лаврова запланированы более 20 встреч, включая беседу с Генсекретарем организации Антониу Гутеррешем.

Во время самой сессии Генассамблеи ООН, Лавров выступит 23 сентября. Он также примет участие в ряде многосторонних мероприятий, включая встречи по линиям Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, планируются мероприятия по линии ШОС, как сообщили в МИД.

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