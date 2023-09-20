Более 20 встреч запланировано у Сергея Лаврова на Генассамблее ООН

Во время самой сессии Генассамблеи ООН, Лавров выступит 23 сентября. Он также примет участие в ряде многосторонних мероприятий, включая встречи по линиям Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, планируются мероприятия по линии ШОС, как сообщили в МИД.