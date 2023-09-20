Антитела не могут защитить от нового штамма COVID-19 'Пирола'

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Такое заявление было сделано доктором Андреем Поздняковым, специалистом по инфекционным заболеваниям.
По словам Позднякова, эти мутации направлены на улучшение способности вируса проникать и захватывать клетки. Это также помогает ему избегать иммунного ответа, как неспецифического, так и того, который может быть вызван предыдущими штаммами коронавируса.
Однако у нового штамма нет ярко выраженных отличительных симптомов от предыдущих вариантов, подчеркнул Поздняков. Это может затруднить его диагностику, так как симптомы, такие как кашель, насморк и повышенная температура, могут быть схожи с обычной ОРВИ. Даже потеря обоняния, которая характерна для других вариантов коронавируса, встречается редко.