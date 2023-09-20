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Антитела не могут защитить от нового штамма COVID-19 'Пирола'

20 сентября 2023, 08:52
Новый вариант COVID-19, известный как «Пирола», имеет около 30 изменений в S-белке, которые делают уже существующие антитела неэффективными против этого вируса, пишет Pravda.Ru.

Такое заявление было сделано доктором Андреем Поздняковым, специалистом по инфекционным заболеваниям.

По словам Позднякова, эти мутации направлены на улучшение способности вируса проникать и захватывать клетки. Это также помогает ему избегать иммунного ответа, как неспецифического, так и того, который может быть вызван предыдущими штаммами коронавируса.

Однако у нового штамма нет ярко выраженных отличительных симптомов от предыдущих вариантов, подчеркнул Поздняков. Это может затруднить его диагностику, так как симптомы, такие как кашель, насморк и повышенная температура, могут быть схожи с обычной ОРВИ. Даже потеря обоняния, которая характерна для других вариантов коронавируса, встречается редко.

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