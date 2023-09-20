Антитела не могут защитить от нового штамма COVID-19 'Пирола'

Однако у нового штамма нет ярко выраженных отличительных симптомов от предыдущих вариантов, подчеркнул Поздняков. Это может затруднить его диагностику, так как симптомы, такие как кашель, насморк и повышенная температура, могут быть схожи с обычной ОРВИ. Даже потеря обоняния, которая характерна для других вариантов коронавируса, встречается редко.