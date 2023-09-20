16-летний водитель, новые маршруты и нарушения в тепловых сетях. Омск сегодня

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону. Паспорт готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону рассчитывают получить до 1 ноября, однако уверенности, что отопительный сезон стартует без проблем, у депутатов нет. Председатель профильного комитета Андрей Никитин сообщил, что в этом году незакрытых повреждений на тепловых сетях в три раза больше, чем годом ранее.