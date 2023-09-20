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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

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16-летний водитель, новые маршруты и нарушения в тепловых сетях. Омск сегодня

20 сентября 2023, 14:28
Фото: Город55
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Итоги дня во версии Города55.

Новость №1. Водителю, который сбил 9-летнего мальчика во дворе жилого дома, оказалось 16 лет

Авария произошла вчера, 19 сентября во дворе дома №12/1 на бульваре Архитекторов. Поиск водителя занял несколько часов, полицейские нашли его ближе к полуночи. Им оказался 16-летний подросток. Выяснилось, что несовершеннолетний купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений за 50 000 рублей и планировал в дальнейшем перепродать, а в свободное время ездил на нем в тайне от родителей.

Водителем, который сбил ребенка во дворе и скрылся, оказался 16-летний юноша
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Новость №2. В Омске появится два новых автобусных маршрута

Предполагается, что автобусы № 107 будут курсировать между поселком Чкаловский и МСЧ-9, которая находится в поселке Кордный. На маршрут поставят один автобус большого класса. Маршрут № 108 свяжет микрорайон Чередовый и Привокзальный поселок. Автобус будет двигаться от остановки «Ул. Сали Катыка» до «Ж/д больница». В планах на это направление поставить четыре больших вместительных автобуса.

В Омске запустят новые автобусные маршруты № 107 и № 108
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Новость №3. В преддверии отопительного сезона в омских тепловых сетях обнаружили массу повреждений

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону. Паспорт готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону рассчитывают получить до 1 ноября, однако уверенности, что отопительный сезон стартует без проблем, у депутатов нет. Председатель профильного комитета Андрей Никитин сообщил, что в этом году незакрытых повреждений на тепловых сетях в три раза больше, чем годом ранее.

К зиме (не) готовы. В Омске обнаружили массу повреждений на тепловых сетях
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