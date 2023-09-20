16-летний водитель, новые маршруты и нарушения в тепловых сетях. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Новость №1. Водителю, который сбил 9-летнего мальчика во дворе жилого дома, оказалось 16 лет
Авария произошла вчера, 19 сентября во дворе дома №12/1 на бульваре Архитекторов. Поиск водителя занял несколько часов, полицейские нашли его ближе к полуночи. Им оказался 16-летний подросток. Выяснилось, что несовершеннолетний купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений за 50 000 рублей и планировал в дальнейшем перепродать, а в свободное время ездил на нем в тайне от родителей.
Новость №2. В Омске появится два новых автобусных маршрута
Предполагается, что автобусы № 107 будут курсировать между поселком Чкаловский и МСЧ-9, которая находится в поселке Кордный. На маршрут поставят один автобус большого класса. Маршрут № 108 свяжет микрорайон Чередовый и Привокзальный поселок. Автобус будет двигаться от остановки «Ул. Сали Катыка» до «Ж/д больница». В планах на это направление поставить четыре больших вместительных автобуса.
Новость №3. В преддверии отопительного сезона в омских тепловых сетях обнаружили массу повреждений
На сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону. Паспорт готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону рассчитывают получить до 1 ноября, однако уверенности, что отопительный сезон стартует без проблем, у депутатов нет. Председатель профильного комитета Андрей Никитин сообщил, что в этом году незакрытых повреждений на тепловых сетях в три раза больше, чем годом ранее.