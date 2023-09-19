Жительница омского Левобережья предложила сделать подземный переход на 70 лет Октября

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В паблике администрации Омска появился пост об обустройстве новых светофоров в городе. Под ним омичка пожаловалась на затрудненное движение на перекрестке 70 лет Октября и бульвара Архитекторов.
По наблюдениям жительницы областного центра, на этом участке необходим еще один пешеходный переход. Как отметила в комментариях женщина, здесь создаются пробки, а горожанам на своих двоих неудобно переходить дорогу.
Она считает, что светофоров в Омске достаточно, а виадуков и подземных пешеходных переходов не хватает. В городской администрации отреагировали ее комментарий.
«Через бульвар Архитекторов в районе пересечения с улицами Степанца и 70 лет Октября организован пешеходный переход, через улицу Степанца в районе пересечения с улицей 70 лет Октября и бульваром Архитекторов организован пешеходный переход, через улицу 70 лет Октября в районе остановочного пункта „Поворотная“ организован пешеходный переход», — объяснили в пресс-центре.
В ответе представители мэрии уточнили, что на участке не будут обустраивать дополнительные переходные переходы.