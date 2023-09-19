Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»

Напомним, что расследовать уголовное дело начали в октябре прошлого года. По предварительной информации, представители ЖСК «Уют» с декабря 2014-го по июль 2022-го вводили в заблуждение пайщиков. Обманным путем они заключали с ними договоры, а потом продавали одни и те же квартиры разным покупателям. Общая сумма ущерба составила более 12 млн рублей. На время следствия суд, кстати, наложил арест на 58 квартир в новостройке. По словам жильцов девятиэтажки на Трамвайной, возбуждения уголовного дела они добивались более 4 лет.