Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:38
Как стало известно Городу55, обманутые пайщики из девятиэтажного дома по адресу 2-я Трамвайная, 39 в Порт-Артуре обратились в омскую прокуратуру с заявлением о ненадлежащем расследовании уголовного дела о хищении средств пайщиков ЖСК «Уют».
Напомним, что расследовать уголовное дело начали в октябре прошлого года. По предварительной информации, представители ЖСК «Уют» с декабря 2014-го по июль 2022-го вводили в заблуждение пайщиков. Обманным путем они заключали с ними договоры, а потом продавали одни и те же квартиры разным покупателям. Общая сумма ущерба составила более 12 млн рублей. На время следствия суд, кстати, наложил арест на 58 квартир в новостройке. По словам жильцов девятиэтажки на Трамвайной, возбуждения уголовного дела они добивались более 4 лет.
Как следует из ответа облпрокуратуры обманутым пайщикам, который есть в распоряжении Города55, в качестве подозреваемых допрошены председатель ЖСК «Уют» Сергей Осинский и директор ООО «ПроектТЕРРА» Вячеслав Авдошин. Обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ предъявлено Сергею Скрипцу.
«Оценка наличию в действиях Авдошина В. Ю., Морозюк Н. С., Мироновой П. О., Осинского С. Э., Заляева И. Б., Соколова В. И. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и оснований для привлечения их в качестве обвиняемых будет дана следователем с учетом результатов расследования. Полученные в ходе допроса данных лиц показания проверяются по уголовному делу», — говорится в ответе ведомства.
Отметим, что пайщики дома на 2-й Трамвайной также считают, что сотрудники полиции бездействовали при проведении проверки по факту хищения радиаторов отопления и приборов учета в новостройке. Оценку этим действиям дадут в прокуратуре Омской области.
Ранее Город55 рассказывал, что жильцам этой многоэтажки, сданной всего год назад, приходится добираться до дома по теплотрассе из-за размытой дороги. Застройщик так и не оборудовал подъездные пути и парковку.