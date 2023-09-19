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Published Сегодня, 06:23

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Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»

19 сентября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Иллюстрация
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере расследуется с октября 2022 года.

Как стало известно Городу55, обманутые пайщики из девятиэтажного дома по адресу 2-я Трамвайная, 39 в Порт-Артуре обратились в омскую прокуратуру с заявлением о ненадлежащем расследовании уголовного дела о хищении средств пайщиков ЖСК «Уют».

Напомним, что расследовать уголовное дело начали в октябре прошлого года. По предварительной информации, представители ЖСК «Уют» с декабря 2014-го по июль 2022-го вводили в заблуждение пайщиков. Обманным путем они заключали с ними договоры, а потом продавали одни и те же квартиры разным покупателям. Общая сумма ущерба составила более 12 млн рублей. На время следствия суд, кстати, наложил арест на 58 квартир в новостройке. По словам жильцов девятиэтажки на Трамвайной, возбуждения уголовного дела они добивались более 4 лет.

Как следует из ответа облпрокуратуры обманутым пайщикам, который есть в распоряжении Города55, в качестве подозреваемых допрошены председатель ЖСК «Уют» Сергей Осинский и директор ООО «ПроектТЕРРА» Вячеслав Авдошин. Обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ предъявлено Сергею Скрипцу.

«Оценка наличию в действиях Авдошина В. Ю., Морозюк Н. С., Мироновой П. О., Осинского С. Э., Заляева И. Б., Соколова В. И. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и оснований для привлечения их в качестве обвиняемых будет дана следователем с учетом результатов расследования. Полученные в ходе допроса данных лиц показания проверяются по уголовному делу», — говорится в ответе ведомства.

Отметим, что пайщики дома на 2-й Трамвайной также считают, что сотрудники полиции бездействовали при проведении проверки по факту хищения радиаторов отопления и приборов учета в новостройке. Оценку этим действиям дадут в прокуратуре Омской области.

Ранее Город55 рассказывал, что жильцам этой многоэтажки, сданной всего год назад, приходится добираться до дома по теплотрассе из-за размытой дороги. Застройщик так и не оборудовал подъездные пути и парковку.

По теплотрассе. Обманутые омские пайщики вынуждены экстремально добираться до дома
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#Эксклюзивы#Омск#Прокуратура#Жалобы#Уголовное дело#Обманутые дольщики#Многоквартирный дом#Расследование#Новости#Юлия Истомина#Вячеслав Авдошин#Жск
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