Все сети АЗС в Москве повысили цены на дизтопливо

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Наибольший рост цен произошел на заправках сети «НефтьМагистраль» — 2 рубля, что составляет 68,19 рублей за литр, пишет Общественная служба новостей. За ними следуют «Татнефть» с повышением на 57 копеек (61,06 рубля за литр), Teboil — на 50 копеек (62,32 рубля за литр) и «Роснефть» — также на 50 копеек (61,53 рубля за литр).
Другие сети АЗС, такие как «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ», также увеличили цены на дизтопливо — на 40 и 8 копеек соответственно (до 61,81 рубля за литр и до 61,68 рубля за литр). На АЗС «Транс АЗС» цены на дизель также подскочили — на 7 копеек (до 63,96 рубля за литр).