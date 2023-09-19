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Все сети АЗС в Москве повысили цены на дизтопливо

19 сентября 2023, 13:08
Цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве выросли за прошедшую неделю. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). По данным МТА, цены поднялись на всех АЗС, которые мониторит организация.

Наибольший рост цен произошел на заправках сети «НефтьМагистраль» — 2 рубля, что составляет 68,19 рублей за литр, пишет Общественная служба новостей. За ними следуют «Татнефть» с повышением на 57 копеек (61,06 рубля за литр), Teboil — на 50 копеек (62,32 рубля за литр) и «Роснефть» — также на 50 копеек (61,53 рубля за литр).

Другие сети АЗС, такие как «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ», также увеличили цены на дизтопливо — на 40 и 8 копеек соответственно (до 61,81 рубля за литр и до 61,68 рубля за литр). На АЗС «Транс АЗС» цены на дизель также подскочили — на 7 копеек (до 63,96 рубля за литр).

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