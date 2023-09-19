Все сети АЗС в Москве повысили цены на дизтопливо

Другие сети АЗС, такие как «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ», также увеличили цены на дизтопливо — на 40 и 8 копеек соответственно (до 61,81 рубля за литр и до 61,68 рубля за литр). На АЗС «Транс АЗС» цены на дизель также подскочили — на 7 копеек (до 63,96 рубля за литр).