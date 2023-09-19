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Врач раскрыл роль сахара в снижении либидо и конкуренции с тестостероном

19 сентября 2023, 07:00
Основной гормон мужского организма, тестостерон, играет важную роль в сексуальном поведении и сильно влияет на либидо, пишет Pravda.Ru.

Его уровень зависит от питания. Некоторые продукты могут помочь повысить его уровень, тогда как другие, наоборот, снизить. Врач специалист по мужскому здоровью Алексей Волков перечислил продукты, которые негативно влияют на либидо.

Первый из таких продуктов — соль. Она может уменьшать производство тестостерона и негативно влиять на эрекцию. Рекомендуется потреблять 5-7 граммов соли в день, а при наличии проблем с сердцем — не более трех граммов.

Второй — сахар. Он стимулирует выделение инсулина, который конкурирует с тестостероном за рецепторы. Суточная норма потребления сахара не должна превышать шести чайных ложек.

Третий — фастфуд. Он содержит большое количество вредных веществ, таких как соль, сахар, холестерин, консерванты и различные добавки. Избыточное потребление такой пищи может привести не только к ожирению, но и к проблемам с потенцией.

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