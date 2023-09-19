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Внимание, розыск! В Омске ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

19 сентября 2023, 09:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полицейские ищут водителя, виновного с смертельном ДТП на трассе

О розыске виновного в страшной аварии сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сообщение о ДТП поступило в ОМВД по Омскому району сегодня, в 10:05. На место происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции.

Выяснилось, что во время передвижения по автодороге Омск-Русская поляна, на 21 километре неизвестный сбил пешехода. После наезда водитель скрылся с места аварии, а пострадавший, 39-летний мужчина, умер на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции просят людей, располагающих какой-либо информацией о произошедшем или о местонахождении водителя, звонить по телефону 79-35-04, либо 102.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Происшествие с погибшими#Розыск#Происшествие#Новости#Анастасия Баянова
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