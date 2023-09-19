Внимание, розыск! В Омске ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Сообщение о ДТП поступило в ОМВД по Омскому району сегодня, в 10:05. На место происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции.
Выяснилось, что во время передвижения по автодороге Омск-Русская поляна, на 21 километре неизвестный сбил пешехода. После наезда водитель скрылся с места аварии, а пострадавший, 39-летний мужчина, умер на месте от полученных травм.
Сотрудники полиции просят людей, располагающих какой-либо информацией о произошедшем или о местонахождении водителя, звонить по телефону 79-35-04, либо 102.