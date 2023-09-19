Вирусолог Ларичев счел маловероятным введение жестких ограничений из-за COVID-19

По словам специалиста, хотя число больных будет увеличиваться, это будет напоминать несколько волну омикрон-штамма, но с меньшим количеством пациентов. Он добавил, что новый штамм, возможно, значительно отличается от предыдущих, таких как дельта, пишет Общественная служба новостей.