Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Вирусолог Ларичев счел маловероятным введение жестких ограничений из-за COVID-19

19 сентября 2023, 13:24
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва», вирусолог Виктор Ларичев выразил свое мнение о вероятности введения жестких ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19 в России.

По словам специалиста, хотя число больных будет увеличиваться, это будет напоминать несколько волну омикрон-штамма, но с меньшим количеством пациентов. Он добавил, что новый штамм, возможно, значительно отличается от предыдущих, таких как дельта, пишет Общественная служба новостей.

Вирусолог также положительно оценил готовность Роспотребнадзора к новой волне заболевания и выразил уверенность в том, что иммунитет научится справляться с инфекцией.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Омской области
Сегодня, 06:50
Крутинка и Калачинск. Еще в двух районах Омской области дали отопление
Сегодня, 09:04
Заболеваемость растет. За неделю больше сотни омичей заразились коронавирусом
Сегодня, 09:30
Шок. В разгар бабьего лета в Омске прошел сильный град
Сегодня, 11:41
Названы самые богатые люди Омской области
Сегодня, 07:20
После ухода Махини из мэрии Омска директор депимущества перестанет быть замом мэра
Сегодня, 11:08