В разгар бабьего лета в Омске прошел сильный град

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В Омске сегодня, 19 сентября, около 17:20 часов в некоторых районах города прошел дождь и даже град. Видеозаписью, на которой запечатлены крупные куски льда, падающие с неба, с Городом55 поделились подписчики.
Интересно, что град прошел не во всем Омске. Видео было снято в городке Нефтяников, а в Центральном и Октябрьском округе, например, лишь прошел мелкий дождь с небольшой грозой.
Отметим, что синоптики не обещали дождей и града на ближайшие дни. Сейчас в регионе установилась теплая погода, столбик термометра поднимается вплоть до +22 градусов днем, но опускается до +5 градусов по ночам.
Этот факт не мешает региону готовиться к отопительному сезону. Центральное отопление заработало уже в четырех районах Омской области.