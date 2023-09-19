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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В разгар бабьего лета в Омске прошел сильный град

В разгар бабьего лета в Омске прошел сильный град

19 сентября 2023, 11:41
Фото: Город55
Жители Омских Нефтяников поделились видео неожиданного природного явления.

В Омске сегодня, 19 сентября, около 17:20 часов в некоторых районах города прошел дождь и даже град. Видеозаписью, на которой запечатлены крупные куски льда, падающие с неба, с Городом55 поделились подписчики.

Интересно, что град прошел не во всем Омске. Видео было снято в городке Нефтяников, а в Центральном и Октябрьском округе, например, лишь прошел мелкий дождь с небольшой грозой.

Отметим, что синоптики не обещали дождей и града на ближайшие дни. Сейчас в регионе установилась теплая погода, столбик термометра поднимается вплоть до +22 градусов днем, но опускается до +5 градусов по ночам.

Этот факт не мешает региону готовиться к отопительному сезону. Центральное отопление заработало уже в четырех районах Омской области.

Крутинка и Калачинск. Еще в двух районах Омской области дали отопление
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#Видео#Погода#Омск#Омская область#Отопительный сезон#Новости#Ольга Акамова#Дождь#Град#Нефтяники#Синоптики#Октябрьский округ#Природное явление
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