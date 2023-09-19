В Омской области у Северного драмтеатра имени Ульянова появился новый директор

Новым директором театра стала Ольга Васильевна Соя. Ранее эту должность занимал Андрей Неупокоев, однако он сменил место работы и теперь руководит Камчатским театром драмы и комедии. До этого в Тарском театре от проработал 9 лет, с 2014 года.