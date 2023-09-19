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В Омской области у Северного драмтеатра имени Ульянова появился новый директор

В Омской области у Северного драмтеатра имени Ульянова появился новый директор

19 сентября 2023, 12:10
Фото: Северный драматический театр
Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ на прошлой неделе, 11 сентября.

Новым директором театра стала Ольга Васильевна Соя. Ранее эту должность занимал Андрей Неупокоев, однако он сменил место работы и теперь руководит Камчатским театром драмы и комедии. До этого в Тарском театре от проработал 9 лет, с 2014 года.

Отметим также, что на сайте театра драмы Ольга Соя уже значится директором. До официального назначения она временно исполняла его обязанности, а еще раньше возглавляла отдел по специальным проектам.

«Под её чутким руководством были организованы театральные фестивали и лаборатории, мастер-классы, выставки и форумы. Ольга Васильевна неоднократно принимала участие в реализации творческих проектов и грантов. Знает толк в том, как сделать свою работу на высшем уровне», — рассказали в Северном драмтеатре.
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#Культура#Омск#Омская область#Театры#Назначение#Новости#Директоры театров#Драматический театр#Анастасия Баянова
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