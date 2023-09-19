В Омске за три года на восстановление сломанных контейнеров потратили 35 млн рублей

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Сегодня, 19 сентября, в стенах Омского горсовета разгорелось бурное обсуждение по вопросу о выявленным правонарушениях на площадках для сбора ТКО, которые находятся в муниципальной собственности. С актуальной информацией депутатов познакомила руководитель городского УДХБ Галина Зурнаджан.
С 2021 года жители города и области повредили или украли 905 контейнеров. Украденных контейнеров, по словам Зурнаджан, 30 штук. Однако найти виновников очень сложно.
«В УМВД обращаемся, но найти ничего не можем. Один раз только по горячим следам выявили и нашли», — уточнила глава омского УДХБ.
За три года всего на восстановление поврежденных мусорных контейнеров потратили около 35 млн рублей: в 2021-м — 11,494 млн, в 2022-м — 10,5 млн, в 2023 — 12,6 млн. На эти средства за восемь месяцев текущего года смогли восстановить 308 контейнеров.
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться, это несанкционированное складирование отходов на площадках накопления ТКО. На 10 площадках УДХБ установило камеры видеонаблюдения, в частности, на улице 5-й Армии, 139, вблизи пересечения улиц Конева и 1-я Енисейская, вблизи рынка «Южный» на 1-й Путевой.
«Еженедельно по 10 камерам выявляем нарушителей и отправляем, чтобы нам нашли владельцев этих машин. За это время 298 обращений в минприроды, чтобы они предоставили список автовладельцев-нарушителей, и я не получила ни одного ответа», — отметила Галина Зурнаджан.
При этом УДХБ удалось самостоятельно найти часть нарушителей и подготовить исковые заявления на общую сумму 348 тысяч рублей, из них 200 тысяч уже взысканы в пользу учреждения.
В следующем году собираются установить видеокамеры еще на 39 площадках накопления ТКО, куда везут наибольший объем мусора. Сейчас для этого разрабатывают техническое задание, каждое обходится в 75 тысяч рублей.
Зурнаджан также рассказала, что в 2022 году вывезли 8800 тонн мусора, который находился рядом с контейнерами, в 2023 году цифра еще больше — 10971 тонна.
«Чем больше вывозим, тем больше валят», — резюмировала руководитель «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».
Решения, как именно можно бороться с этим, не нашли. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции УМВД России по городу Омску Евгений Терешин считает, что везде нужно установить камеры. А Зурнаджан заявила, что следует разрабатывать новые нормативные акты.