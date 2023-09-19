В Омске за три года на восстановление сломанных контейнеров потратили 35 млн рублей

За три года всего на восстановление поврежденных мусорных контейнеров потратили около 35 млн рублей: в 2021-м — 11,494 млн, в 2022-м — 10,5 млн, в 2023 — 12,6 млн. На эти средства за восемь месяцев текущего года смогли восстановить 308 контейнеров.