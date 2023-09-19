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В Омске открыли вакансию для судьи в Восьмом арбитражном апелляционном суде

19 сентября 2023, 07:06
Фото: 1MI
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Заявки от кандидатов на должность принимают до 11 октября.

В Восьмом арбитражном апелляционном суде открыли вакансию для судьи, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей. Заявки от кандидатов на должность принимают до 11 октября.

Всего в Российской Федерации двадцать арбитражных апелляционных судов. Один из них (Восьмой) находится в Омске на улице 10 лет Октября.

Ранее Город55 сообщал, что в Арбитражном суде Омской области объявлен конкурс на должность председателя. В настоящее время главой суда является Евгений Поликарпов.

Объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда Омской области
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