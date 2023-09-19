В Омске открыли вакансию для судьи в Восьмом арбитражном апелляционном суде

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Восьмом арбитражном апелляционном суде открыли вакансию для судьи, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей. Заявки от кандидатов на должность принимают до 11 октября.
Всего в Российской Федерации двадцать арбитражных апелляционных судов. Один из них (Восьмой) находится в Омске на улице 10 лет Октября.
Ранее Город55 сообщал, что в Арбитражном суде Омской области объявлен конкурс на должность председателя. В настоящее время главой суда является Евгений Поликарпов.