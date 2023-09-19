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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

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В Омске из-за ремонта сетей отключат воду. Рассказываем, где это произойдет

19 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жителей Омска предупредили об отключениях холодной воды

«Водоканал» принес горожанам извинения за временные неудобства.

«Росводоканал» предупредил омичей об отключениях холодной воды. На участках пройдут ремонтные работы.

В воскресенье, 24 сентября, с 11:00 до 17:00 воды не будет в домах № 17 и № 19 по улице 22-го Партсъезда.

25 сентября с 11:00 до 17:00 отключение коснется домов № 15а и № 15г по улице Волочаевская.

Во вторник, 26 сентября, воды не будет с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

Ул. Омская, 75, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 107, 111, 109/1, 113, 115, 115/1, 115/2, 117, 117/2, 85, 117/1, 119, 121, 125, 127/1, 119/1, 123, 127;
Ул. Нейбута, 4, 6, 8, 10, 10/1, 7, 9, 11, 14, 11к1;
Ул. Шебалдина, 31, 33А, 68;
Ул. 10 лет Октября, 125.

«Водоканал» принес горожанам извинения за временные неудобства.

Ранее Город55 сообщал об отключениях воды, которые также ждут омичей 22 сентября:

В Омске на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
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#ЖКХ#Омск#Отключение воды#Вода#Холодная вода#Ремонт вопропровода#Евгений Игишев
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