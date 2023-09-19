В Омске 17-летний юноша серьезно пострадал под колесами иномарки

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Published Сегодня, 03:36
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Вчера вечером, 18 сентября, в областном центре произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 19:55.
По полученным ведомством данным, мужчина 1990 года рождения двигался на Toyota по улице 1-я Трамвайная. В районе дома № 112 он сбил пешехода. Им оказался молодой человек 2006 года рождения. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Парень получил достаточно тяжелые травмы, его госпитализировали. По факту случившегося полицейские уже проводят проверку. Все детали и причины авария станут известны позднее.