В Омске 17-летний юноша серьезно пострадал под колесами иномарки

По полученным ведомством данным, мужчина 1990 года рождения двигался на Toyota по улице 1-я Трамвайная. В районе дома № 112 он сбил пешехода. Им оказался молодой человек 2006 года рождения. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.