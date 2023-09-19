«Центр компетенций» Алексея Сокина перейдет в собственность Омской области

Отметим, что самого Алексея Сокина на заседании профильного комитета не было. Город55 позвонил депутату, чтобы узнать, как он оценивает подобное решение. Сокин, похоже, о том, что вопрос передачи будет обсуждаться сегодня в Омском горсовете, не знал, но подтвердил, что для «Центра компетенций» такое развитие событий полезно и открывает новые перспективы.