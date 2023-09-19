«Центр компетенций» Алексея Сокина перейдет в собственность Омской области

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
На прошедшем сегодня, 19 сентября, заседании комитета по муниципальной собственности депутаты Омского горсовета одобрили передачу в областную собственность «Центра компетенций по вопросам городской среды». Это бюджетное учреждение возглавляет депутат Алексей Сокин.
Выяснилось, что передача потребовалась из-за того, что организация расширила свое поле деятельности и теперь реализует инициативные проекты не только в Омске, но и в других городах региона.
«Это решение, которое позволит подходить к проектированию, к работе во всех муниципальных образованиях на территории Омской области в едином стиле. Если все будет сделано, как задумано, то будет очень хорошо и для Омска, и для региона в целом», — пояснил председатель комитета Максим Астафьев.
Помещение, которое занимает «Центр компетенций» останется в муниципальной собственности, поэтому никаких убытков городской бюджет не понесет. А само учреждение и часть имущества (техника и мебель) перейдут в собственность области.
С мая 2023 года бюджетное учреждение подчинялось департаменту имущественных отношений, при переходе в областную собственность курировать работу организации уже будет министерство энергетики и ЖКХ. Окончательное решение по этому вопросу примут на ближайшем пленарном заседании Омского горсовета.
Отметим, что самого Алексея Сокина на заседании профильного комитета не было. Город55 позвонил депутату, чтобы узнать, как он оценивает подобное решение. Сокин, похоже, о том, что вопрос передачи будет обсуждаться сегодня в Омском горсовете, не знал, но подтвердил, что для «Центра компетенций» такое развитие событий полезно и открывает новые перспективы.