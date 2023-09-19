Топ-10 самых богатых женщин Омской области

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Город55 составил рейтинг самых богатых омичей. Верхние позиции в этом списке занимают мужчины, но есть в нем и женские имена. В числе 100 богатейших омичей 26 — женщины. Это в полтора с лишним раза больше, чем год назад, когда женщин было всего 16.
Получается, каждый четвертый из самых богатых омичей — омичка. Однако, судя по открытым данным, не каждая бизнес-леди из нашего списка заработала свои деньги самостоятельно.
Первое место среди омских предпринимательниц занимает, как и год назад, Евгения Золотова, жена одного из богатейших строителей Омска Олега Золотова и соучредительница одной из дочек «Стройбетона». Её выручка за 2022 год превысила 1,5 млрд рублей, а прибыль — 600 млн. За Золотовой следует Оксана Шевалье, дебютантка в топе-100, прошлой осенью ставшая владелицей торгового комплекса «Рея» в Петербурге. В общем рейтинге она 9-я с выручкой, приближающейся к 3 млрд рублей.
На третьем месте Юлия Шестакова, предположительно член семьи известного омского бизнесмена Игоря Шестакова, владельца фабрики «Сладуница». Она является соосновательницей бизнеса, бывшим гендиректором фабрики, а также учредителем ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке и тоже занимающегося кондитерским производством.
Елена Свинарева возглавила в прошлом году «Эпак-Сервис», компанию, поставляющую оборудование для нефтегазовой отрасли, с годовым оборотом порядка 2 млрд рублей. В текущем году она стала еще и единственным бенефициаром этой фирмы, причем ее предшественник носит ту же фамилию. Предпринимательница заняла 21-ю строку в общем рейтинге самых богатых людей Омской области, а в женском рейтинге она 4-я.
Ирина Мелль, занимающая 28-ю строку в общем рейтинге и пятую в женском, владеет 50-процентным пакетом акций строительной компании «Промэнергосервис». За ней следует Лилия Триппель, член известной в Омске предпринимательской семьи, владеющая 20% уставного капитала ООО «Планета-Центр».
На 7-м месте (и 42-м в общем рейтинге) Олеся Афонина, единственный учредитель целой россыпи фирм, которые специализируются на выращивании зерновых и управлении недвижимостью, а также владелица санатория «Колос» в Красноярке. Больше 450 млн рублей годовой выручки, активы на 1 млрд — все это делает Олесю Дмитриевну одной из богатейших омичек.
Галина Якшина в одиночку владеет компанией «Белая речка», которая занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. В прошлом предпринимательнице принадлежали НПО «Ориентир» (наполовину) и ООО «Согдиана» (целиком). Выручка «Белой речки» превышает 2,7 млрд рублей, это обеспечило бенефициару 48-ю позицию в общем рейтинге и 8-ю в женском.
9-я в рейтинге Светлана Табаченко, один компаньон семьи Триппелей по компаниям «Русшина-Инвест» и «Планета-Центр», а также по ряду стоматологий. Чем крупнее фирма, тем меньше доля Светланы Олеговны (так, в «Планета-Центре» ей принадлежат всего 13%), но по совокупности все же получаются впечатляющие цифры.
Первую десятку замыкает Наталья Мартьянова. В СМИ ее иногда называют бухгалтером фирм Александра Шнейдмиллера, связанного с Виктором Шрейдером и ТК «Маяк», и свояченицей Шрейдера. Предпринимательнице принадлежат (полностью или частично) фирмы «Маяк», «Маяк-Молл», «Меридиан», «Отрада», «Анюта» и др
Напомним: редакция Города55 ежегодно составляет версию рейтинга самых богатых омичей. В оценочный список входят владельцы крупнейших компаний, зарегистрированных в Омской области (за исключением организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними собственниками). Во внимание принимается доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (используются данные ЕГРЮЛ, отчетность компаний, опубликованная в отрытых реестрах). В частности, чистые активы, чистая прибыль и выручка. Далее получившийся список выстраивается по каждому экономическому показателю. А итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов.