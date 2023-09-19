Топ-10 самых богатых женщин Омской области

Первое место среди омских предпринимательниц занимает, как и год назад, Евгения Золотова, жена одного из богатейших строителей Омска Олега Золотова и соучредительница одной из дочек «Стройбетона». Её выручка за 2022 год превысила 1,5 млрд рублей, а прибыль — 600 млн. За Золотовой следует Оксана Шевалье, дебютантка в топе-100, прошлой осенью ставшая владелицей торгового комплекса «Рея» в Петербурге. В общем рейтинге она 9-я с выручкой, приближающейся к 3 млрд рублей.