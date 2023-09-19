Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Сочи оказался самым травмоопасным курортом России

19 сентября 2023, 13:11
В летние месяцы 2023 года количество обращений российских туристов по страховым случаям во время путешествий внутри страны сократилось до 8%. В прошлом году этот показатель составлял 30%.

Оказалось, что наибольшее число обращений связано с травмами и заболеваниями, произошедшими во время отдыха в Сочи. Больше всего случаев приходится на Адлер (69%), затем следует сам Сочи (9%), Лазаревский район с курортами Лоо и Вардане (5%) и Красная Поляна (1%).

Также в числе «опасных» курортов названы Анапа и Санкт-Петербург, на которые пришлось 7% и 6% обращений соответственно, пишет Общественная служба новостей.

С другой стороны, самыми безопасными туристическими местами оказались Калининград (0,2%), Кисловодск, Ессентуки и Железноводск (менее 1%) и Геленджик (1%).

Наиболее частыми причинами обращений стали проблемы с пищеварением, простуда и травмы.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Омской области
Сегодня, 06:50
Крутинка и Калачинск. Еще в двух районах Омской области дали отопление
Сегодня, 09:04
Заболеваемость растет. За неделю больше сотни омичей заразились коронавирусом
Сегодня, 09:30
Шок. В разгар бабьего лета в Омске прошел сильный град
Сегодня, 11:41
Названы самые богатые люди Омской области
Сегодня, 07:20
После ухода Махини из мэрии Омска директор депимущества перестанет быть замом мэра
Сегодня, 11:08