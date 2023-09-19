Сочи оказался самым травмоопасным курортом России

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Оказалось, что наибольшее число обращений связано с травмами и заболеваниями, произошедшими во время отдыха в Сочи. Больше всего случаев приходится на Адлер (69%), затем следует сам Сочи (9%), Лазаревский район с курортами Лоо и Вардане (5%) и Красная Поляна (1%).
Также в числе «опасных» курортов названы Анапа и Санкт-Петербург, на которые пришлось 7% и 6% обращений соответственно, пишет Общественная служба новостей.
С другой стороны, самыми безопасными туристическими местами оказались Калининград (0,2%), Кисловодск, Ессентуки и Железноводск (менее 1%) и Геленджик (1%).
Наиболее частыми причинами обращений стали проблемы с пищеварением, простуда и травмы.