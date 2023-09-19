Сочи оказался самым травмоопасным курортом России

Оказалось, что наибольшее число обращений связано с травмами и заболеваниями, произошедшими во время отдыха в Сочи. Больше всего случаев приходится на Адлер (69%), затем следует сам Сочи (9%), Лазаревский район с курортами Лоо и Вардане (5%) и Красная Поляна (1%).