Школьный карантин, дом для переселенцев и выплаты учителям. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Новость №1. В Омских образовательных учреждениях массово вводят карантин
В Омске 81 класс из 18 школ отправили на карантин из-за ОРВИ. Школьники в настоящее время учатся из дома. В детских садах карантин коснулся 10 групп в 9 дошкольных учреждениях. Ранее Город55 сообщал, что в Омской области также растет заболеваемость коронавирусом. За неделю диагноз подтвердился у 112 пациентов, 18 из них отправили лечиться в стационар.
Новость №2. В Омске сдали дом для переселенцев из аварийного жилья
В омском поселке Биофабрика сдали в эксплуатацию дом, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья. Здание построила компания СМУ № 10 «Стройбетон „Северное“. Общая площадь жилых помещений составляет 10 503,1 квадратных метра. Как рассказал Городу55 глава компании „Стройбетон“ Олег Золотов, квартиры в новостройке в открытую продажу, скорее всего, не поступят. Мэрия может выкупить все жилье в доме для нужд переселенцев.
Новость №3. Молодые учителя из Омской области получат единовременные выплаты
На эти цели из регионального бюджета выделили 15 млн рублей. Молодым учителям из Омской области единовременно выплатят 15 тысяч рублей за первую категорию и 25 тысяч — за высшую категорию. На эти цели из регионального бюджета выделил около 15 млн рублей. Подробности сегодня рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.