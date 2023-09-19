Школьный карантин, дом для переселенцев и выплаты учителям. Омск сегодня

В Омске 81 класс из 18 школ отправили на карантин из-за ОРВИ. Школьники в настоящее время учатся из дома. В детских садах карантин коснулся 10 групп в 9 дошкольных учреждениях. Ранее Город55 сообщал, что в Омской области также растет заболеваемость коронавирусом. За неделю диагноз подтвердился у 112 пациентов, 18 из них отправили лечиться в стационар.