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Школьники из Екатеринбурга попали на учет после случая с пневматическими пистолетами

19 сентября 2023, 07:45
В Екатеринбурге двое 15-летних подростков приобрели на интернет-площадке пневматические пистолеты и отправились на стрельбу. Один из мальчиков оказался в больнице с раной от выстрела в голову.

По информации из телеграм-канала Urаl Mash, один из парней пошутил, крутя пистолет, но это закончилось печально. Пуля вылетела из ствола и попала в голову другого подростка, которому была оказана первая помощь на месте происшествия, пишет ФедералПресс.

Подросткам обошлось примерно в 2 тысячи рублей приобретение пневматики. После покупки они решили пострелять по банкам возле детской больницы. Сейчас оба школьника из 12-го лицея находятся под наблюдением. В ходе расследования выясняется, как им удалось так легко приобрести оружие, которое позже изъяли у них полицейские, а также пять газовых баллончиков для пистолетов.

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