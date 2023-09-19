Школьники из Екатеринбурга попали на учет после случая с пневматическими пистолетами

Подросткам обошлось примерно в 2 тысячи рублей приобретение пневматики. После покупки они решили пострелять по банкам возле детской больницы. Сейчас оба школьника из 12-го лицея находятся под наблюдением. В ходе расследования выясняется, как им удалось так легко приобрести оружие, которое позже изъяли у них полицейские, а также пять газовых баллончиков для пистолетов.