Сделали на совесть. В поселке Омской области пришлось дважды ремонтировать дороги

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Published Сегодня, 04:53
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В Омской области прошла проверка того, как были отремонтированы дороги в рабочем поселке Русская Поляна. Прокуратура района обнаружила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
На шести дорогах Русско-Полянского городского поселения после ремонта оказалось очень много выбоин и проломов. Главе органа местного самоуправления сотрудники надзорного ведомства внесли представление, однако оно было проигнорировано.
Прокурору района Александру Ступнику пришлось обращаться в суд. Только этим способом удалось заставить местный муниципалитет устранить нарушения. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области, на участках еще раз уложили новый асфальт.
Ранее Город55 писал о страшной аварии, в которой погибла мать с тремя малолетними детьми. Семья двигалась по проселочной дороге в Большеуковском районе. После трагедии ее оценили и пришли к выводу, что она находится в ужасном состоянии.