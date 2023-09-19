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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:56

В поселке Омской области пришлось два раза подряд ремонтировать дороги

Сделали на совесть. В поселке Омской области пришлось дважды ремонтировать дороги

19 сентября 2023, 04:53
Фото: прокуратура Омской области

В поселке Омской области пришлось два раза подряд ремонтировать дороги

Прокуратура обращалась в суд, чтобы в населенном пункте убрали ямы и выбоины.

В Омской области прошла проверка того, как были отремонтированы дороги в рабочем поселке Русская Поляна. Прокуратура района обнаружила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

На шести дорогах Русско-Полянского городского поселения после ремонта оказалось очень много выбоин и проломов. Главе органа местного самоуправления сотрудники надзорного ведомства внесли представление, однако оно было проигнорировано.

Прокурору района Александру Ступнику пришлось обращаться в суд. Только этим способом удалось заставить местный муниципалитет устранить нарушения. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области, на участках еще раз уложили новый асфальт.

Ранее Город55 писал о страшной аварии, в которой погибла мать с тремя малолетними детьми. Семья двигалась по проселочной дороге в Большеуковском районе. После трагедии ее оценили и пришли к выводу, что она находится в ужасном состоянии.

В Омской области пожаловались на еще одну дорогу в районе, где семья утонула в кювете
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#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Суд#Прокуратура Омской области#Новости#Представление#Алина Ясинская
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