Сборная России может сыграть с Камеруном в октябре

Напомним, что после исключения из международных соревнований весной прошлого года, наша сборная провела шесть матчей. Ей удалось одержать победы над командами из Киргизии (2:1) и Ирака (2:0), а встречи с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Катаром (1:1) завершились вничью.