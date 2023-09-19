Сборная России может сыграть с Камеруном в октябре

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
По информации журналиста Ивана Карпова, игра состоится в одном из городов России в период с 12 по 16 числа этого месяца, пишет Общественная служба новостей.
Напомним, что после исключения из международных соревнований весной прошлого года, наша сборная провела шесть матчей. Ей удалось одержать победы над командами из Киргизии (2:1) и Ирака (2:0), а встречи с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Катаром (1:1) завершились вничью.