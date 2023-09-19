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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:31

Сборная России может сыграть с Камеруном в октябре

19 сентября 2023, 13:29
Сборная нашей страны по футболу планирует провести товарищеский матч против сборной Камеруна в октябре.

По информации журналиста Ивана Карпова, игра состоится в одном из городов России в период с 12 по 16 числа этого месяца, пишет Общественная служба новостей.

Напомним, что после исключения из международных соревнований весной прошлого года, наша сборная провела шесть матчей. Ей удалось одержать победы над командами из Киргизии (2:1) и Ирака (2:0), а встречи с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Катаром (1:1) завершились вничью.

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