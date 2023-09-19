Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Иллюстрация

С 2021 года цена на строительные материалы в Омской области упала на 37%

19 сентября 2023, 02:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
В регионе строительные материалы и инструменты за последний год подешевели на 10%, следует из данных портала «Продажи.РФ».

По состоянию на 1 сентября 2023 года, средняя цена на строительные материалы и инструменты в Омской области составила 56,83 рублей. Это дешевле на 10,27% по сравнению с 2022 годом и на 37,39% — по сравнению с 2021 годом.

За это время сильно изменились цены на обои: одни резко подорожали, другие, наоборот, стали дешевле. Например, стоимость декоративных обоев Ateliero, Elysium и «Палитра» снизилась на 31,8%, 49,82% и 98,06% соответственно. Но стали дороже Euro Decor — на 73,2%, «Артекс» — на 1147%.

Клей для обоев подешевел в пределах от 18 до 51%, а стоимость клея для плитки и камня (за исключением бренда «Техниколь») выросла на 483-977%.

Увеличились цены также на краски для стен и потолка, линолеум, шпаклевку и штукатурку. Значительно подорожали светодиодные лампы: для примера Ergolux — 175,93%, Ecola — 234,22%. Зато подешевели смеси для пола на 34-48%. Исключением здесь является только смесь бренда Weber Vetonit, которая подорожала на 310%.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о росте цен на импортные легковушки, бензин и дизельное топливо. Статистики сравнивали июль с августом.

В Омской области выросли цены на свинину, апельсины и бензин, но подешевели креветки
Узнать подробнее
#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Строительство#Цены#Статистика#Новости#Стройматериалы#Юлия Истомина#Подорожание
Подпишитесь
Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО
Вчера, 09:57
Стало известно, когда закончится бабье лето в Омской области
Вчера, 06:41
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
Вчера, 11:18
«Проблем никаких нет». «Уральские авиалинии» возместят ущерб за посадку на пшеницу
Вчера, 10:46
По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию
Вчера, 09:34
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
Вчера, 08:06