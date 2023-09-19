С 2021 года цена на строительные материалы в Омской области упала на 37%

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По состоянию на 1 сентября 2023 года, средняя цена на строительные материалы и инструменты в Омской области составила 56,83 рублей. Это дешевле на 10,27% по сравнению с 2022 годом и на 37,39% — по сравнению с 2021 годом.
За это время сильно изменились цены на обои: одни резко подорожали, другие, наоборот, стали дешевле. Например, стоимость декоративных обоев Ateliero, Elysium и «Палитра» снизилась на 31,8%, 49,82% и 98,06% соответственно. Но стали дороже Euro Decor — на 73,2%, «Артекс» — на 1147%.
Клей для обоев подешевел в пределах от 18 до 51%, а стоимость клея для плитки и камня (за исключением бренда «Техниколь») выросла на 483-977%.
Увеличились цены также на краски для стен и потолка, линолеум, шпаклевку и штукатурку. Значительно подорожали светодиодные лампы: для примера Ergolux — 175,93%, Ecola — 234,22%. Зато подешевели смеси для пола на 34-48%. Исключением здесь является только смесь бренда Weber Vetonit, которая подорожала на 310%.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о росте цен на импортные легковушки, бензин и дизельное топливо. Статистики сравнивали июль с августом.