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Россельхознадзор инициировал обследование рыбы после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

19 сентября 2023, 08:18
После того, как на АЭС «Фукусима-1» начали сбрасывать обработанную воду, Россельхознадзор решил провести проверку рыбы, которая была поймана на Дальнем Востоке. Только за прошедшую неделю было проведено 338 исследований.

Исследования рыбных продуктов осуществляются по основным радиологическим параметрам, которые свидетельствуют о их безопасности: активность йода-131, активность стронция-90, активность цезия-134, активность цезия-137. Нормы для этих параметров определены требованиями технических регламентов, принятых в России, и нормативных документов импортеров рыбных продуктов, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора в Приморском крае, пишет ФедералПресс.

Специалисты проводят проверку рыбы, выловленной у берегов Приморья, Сахалина, Хабаровского края, Камчатки, Магадана и Мурманской области. За прошедшую неделю было проведено 338 исследований, взято 112 образцов.

На данный момент эксперты не выявили превышение установленных норм радиоактивной чистоты. Исследования будут продолжены.

#Светлана Павлова
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