Россельхознадзор инициировал обследование рыбы после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

После того, как на АЭС «Фукусима-1» начали сбрасывать обработанную воду, Россельхознадзор решил провести проверку рыбы, которая была поймана на Дальнем Востоке. Только за прошедшую неделю было проведено 338 исследований.