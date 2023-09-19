Россельхознадзор инициировал обследование рыбы после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Исследования рыбных продуктов осуществляются по основным радиологическим параметрам, которые свидетельствуют о их безопасности: активность йода-131, активность стронция-90, активность цезия-134, активность цезия-137. Нормы для этих параметров определены требованиями технических регламентов, принятых в России, и нормативных документов импортеров рыбных продуктов, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора в Приморском крае, пишет ФедералПресс.
Специалисты проводят проверку рыбы, выловленной у берегов Приморья, Сахалина, Хабаровского края, Камчатки, Магадана и Мурманской области. За прошедшую неделю было проведено 338 исследований, взято 112 образцов.
На данный момент эксперты не выявили превышение установленных норм радиоактивной чистоты. Исследования будут продолжены.