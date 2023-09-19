Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Москве

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По словам представителей медучреждения, сегодня, 19 сентября, у них первый рабочий день в новом месте, пишет Pravda.Ru.
Telegram-канал отмечает, что ранее его источник сообщал о том, что медикам было дано указание полностью подготовить оборудование и лекарства для приема больных. Это связано с резким увеличением числа заболевших COVID-19 в столице.
Напомним, временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией находится на территории культурно-выставочного центра и был создан еще в самом начале пандемии. В период спада заболеваемости он был законсервирован.