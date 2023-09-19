Реконструкцией омского склада для коксобрикетов займется компания «Омскокс»

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
В Омске по адресу Красноярский тракт, 155 собрались реконструировать трехэтажное здание закрытого склада. Его приспособят под производство коксобрикетов. «Экспертно-проектный центр» уже выдал положительное заключение экспертизы на проект реконструкции. Интересно, что произошло это еще 8 февраля 2023 года, но в реестр сведения включили только 18 сентября.
Проектную документацию разработала омская компания «Промгражданпроект». Застройщиком и техзаказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Омскокс». Именно ему и понадобилась реконструкция склада.
Компанию, специализирующуюся на производстве кокса, зарегистрировали 12 апреля прошлого года. С этого момента фирмой «Омскокс» руководит Виктор Костоусов. Он, кстати, 31 июля 2023-го стал ее учредителем вместо ООО «Синтез».
Добавим, что выручка компании по итогам прошлого года составила 1,9 млн рублей. Виктору Костоусову также принадлежат зарегистрированные в Москве компании «Витэк» (специализируется на оптовой торговле твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами) и «Пловчик» (деятельность предприятий общепита).