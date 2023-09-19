Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Иллюстрация

Реконструкцией омского склада для коксобрикетов займется компания «Омскокс»

19 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Иллюстрация
В июле 2023 года в компании сменился владелец.

В Омске по адресу Красноярский тракт, 155 собрались реконструировать трехэтажное здание закрытого склада. Его приспособят под производство коксобрикетов. «Экспертно-проектный центр» уже выдал положительное заключение экспертизы на проект реконструкции. Интересно, что произошло это еще 8 февраля 2023 года, но в реестр сведения включили только 18 сентября.

Проектную документацию разработала омская компания «Промгражданпроект». Застройщиком и техзаказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Омскокс». Именно ему и понадобилась реконструкция склада.

Компанию, специализирующуюся на производстве кокса, зарегистрировали 12 апреля прошлого года. С этого момента фирмой «Омскокс» руководит Виктор Костоусов. Он, кстати, 31 июля 2023-го стал ее учредителем вместо ООО «Синтез».

Добавим, что выручка компании по итогам прошлого года составила 1,9 млн рублей. Виктору Костоусову также принадлежат зарегистрированные в Москве компании «Витэк» (специализируется на оптовой торговле твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами) и «Пловчик» (деятельность предприятий общепита).

В Омске компания Александра Антропенко реконструирует завод зольного кирпича
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Реконструкция#Производство#Склад#Новости#Уголь#Юлия Истомина
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Омской области
Сегодня, 06:50
Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона
Сегодня, 03:16
Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»
Сегодня, 06:23
Без изменений. Охраной омского метромоста от терроризма займется курганская фирма
Сегодня, 05:04
В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
Сегодня, 06:22
Омичи могут экономить на поездках в электричках
Сегодня, 03:00