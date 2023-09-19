Реконструкцией омского склада для коксобрикетов займется компания «Омскокс»

В Омске по адресу Красноярский тракт, 155 собрались реконструировать трехэтажное здание закрытого склада. Его приспособят под производство коксобрикетов. «Экспертно-проектный центр» уже выдал положительное заключение экспертизы на проект реконструкции. Интересно, что произошло это еще 8 февраля 2023 года, но в реестр сведения включили только 18 сентября.