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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Путин продлил продовольственное эмбарго до 2024 года

19 сентября 2023, 12:14
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении действующего продовольственного эмбарго до конца 2024 года.

Согласно этому документу, специальные экономические меры, которые были введены с целью ограничить импорт определенных товаров из стран, применяющих санкции против России, будут сохраняться с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Среди запрещенных продуктов находятся мясо, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция, пишет Общественная служба новостей. Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года.

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