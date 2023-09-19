Путин продлил продовольственное эмбарго до 2024 года

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Согласно этому документу, специальные экономические меры, которые были введены с целью ограничить импорт определенных товаров из стран, применяющих санкции против России, будут сохраняться с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Среди запрещенных продуктов находятся мясо, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция, пишет Общественная служба новостей. Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года.