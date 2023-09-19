Психолог рассказала, почему полное ограничение гаджетов от детей неэффективно

По мнению эксперта, очень важно, чтобы родители сами были примером для своих детей. Именно они в первую очередь формируют отношение к гаджетам, особенно к смартфонам. Необходимо объяснить ребенку, что главное предназначение устройства — это средство связи. Есть и другие полезные функции, но они не должны стать главными. Конечно, многое зависит от того, насколько родители готовы потратиться на гаджет для своего ребенка. Часто можно заметить, что уже в школьном возрасте дети ходят с умными часами и пользуются ими только для связи.