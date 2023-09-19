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Психолог рассказала, почему полное ограничение гаджетов от детей неэффективно

19 сентября 2023, 06:53
Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей современной жизни и применяются во многих областях. Особенно дети часто подвержены зависимости от них.

Дарья Блинова, психолог, специализирующаяся на работе с детьми и семьями, рассказала о том, как научить детей использовать гаджеты с умом, пишет Pravda.Ru.

По мнению эксперта, очень важно, чтобы родители сами были примером для своих детей. Именно они в первую очередь формируют отношение к гаджетам, особенно к смартфонам. Необходимо объяснить ребенку, что главное предназначение устройства — это средство связи. Есть и другие полезные функции, но они не должны стать главными. Конечно, многое зависит от того, насколько родители готовы потратиться на гаджет для своего ребенка. Часто можно заметить, что уже в школьном возрасте дети ходят с умными часами и пользуются ими только для связи.

Психолог считает, что не стоит полностью запрещать ребенку использование гаджетов, поскольку в семье каждый член имеет свой телефон, и у ребенка возникает желание быть равноправным в этом отношении. Вместо этого, важно установить ограничения по времени использования устройства.

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