Психолог рассказала о влиянии диснеевских принцесс на самооценку детей

Первое, что следует отметить, это то, что образы диснеевских принцесс часто представлены в идеализированном виде — они красивые, стройные, с безупречной внешностью. Такое изображение может создавать у детей нереалистичные представления о красоте и стандартах внешности. Многие девочки начинают стремиться выглядеть как принцессы, сравнивая себя с ними и неудовлетворенно относясь к своему внешнему виду. Кроме того, принцессы в этих мультфильмах часто играют традиционные женские роли, что ограничивает представления детей о возможностях и ролях женщин в обществе, пишет Pravda.Ru.