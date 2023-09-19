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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:24

После ухода Махини из мэрии Омска директор депимущества перестанет быть замом мэра

После ухода Махини из мэрии Омска директор депимущества перестанет быть замом мэра

19 сентября 2023, 11:08
Фото: Город55
Сегодня, 19 сентября, члены городского совета рассмотрели вопрос об изменении полномочий заместителей мэра города Омска.

Так, департамент имущественных отношений, директором которого являлся Дмитрий Махиня, ныне — мэр Томска, теперь будет возглавлять человек без статуса заместителя мэра.

Среди предлагаемых поправок, которые были рассмотрены на горсовете, также были следующие: совмещение должности заместителя мэра города и должности директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы и совмещение должности заместителя мэра и должностью директора департамента общественной безопасности.

Было предложено ввести должность заместителя мэра города и подчинить этому заместителю департамент информационной политики и непосредственно сам аппарат мэра.

По итогам заседания комитета по вопросам местного самоуправления предложения были согласованы и утверждены.

«Увеличения штатных единиц не будет и увеличения расходов, просто часть людей перейдут в подчинение заместителя мэра, руководителя аппарата мэра. Дополнительной финансовой нагрузки никакой не будет», — подытожил Директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов.
Фото: Скриншот с заседания горсовета
Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска
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#Омск#Мэр#Администрация#Новости#Анастасия Баянова#Городская администрация
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