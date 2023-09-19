После ухода Махини из мэрии Омска директор депимущества перестанет быть замом мэра

Среди предлагаемых поправок, которые были рассмотрены на горсовете, также были следующие: совмещение должности заместителя мэра города и должности директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы и совмещение должности заместителя мэра и должностью директора департамента общественной безопасности.