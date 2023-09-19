После ухода Махини из мэрии Омска директор депимущества перестанет быть замом мэра

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Так, департамент имущественных отношений, директором которого являлся Дмитрий Махиня, ныне — мэр Томска, теперь будет возглавлять человек без статуса заместителя мэра.
Среди предлагаемых поправок, которые были рассмотрены на горсовете, также были следующие: совмещение должности заместителя мэра города и должности директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы и совмещение должности заместителя мэра и должностью директора департамента общественной безопасности.
Было предложено ввести должность заместителя мэра города и подчинить этому заместителю департамент информационной политики и непосредственно сам аппарат мэра.
По итогам заседания комитета по вопросам местного самоуправления предложения были согласованы и утверждены.
«Увеличения штатных единиц не будет и увеличения расходов, просто часть людей перейдут в подчинение заместителя мэра, руководителя аппарата мэра. Дополнительной финансовой нагрузки никакой не будет», — подытожил Директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов.