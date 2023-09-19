Передали для нужд СВО. На границе Омской области изъяли партию беспилотников

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 08:20
Омские таможенники задержали крупную партию беспилотников, при попытке нелегально перевезти их через границу, рассказали сегодня, 19 сентября, в пресс-службе регионального УФСБ. По информации Города55 товар ехал из Китая транзитом через Россию.
В мае на таможенном пункте «Ольховка» нашли нарушения в документах у одного из большегрузов. При обследовании автомобиля обнаружили 1105 квадрокоптеров, которые не были указаны в декларации.
«Установлено, что данная продукция предназначалась для одного из сопредельных государств РФ и могла быть использована Вооруженными Силами Украины против Сил специальных операций РФ. БПЛА были изъяты», — сообщили в УФСБ России по Омской области.
Летательные аппараты передали Минобороны для нужд СВО.