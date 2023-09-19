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Омские таможенники изъяли тысячу дронов при попытке провезти их через границу

Передали для нужд СВО. На границе Омской области изъяли партию беспилотников

19 сентября 2023, 07:47
Фото: УФСБ России по Омской области

Омские таможенники изъяли тысячу дронов при попытке провезти их через границу

Летательные аппараты не были указаны в декларации.

Омские таможенники задержали крупную партию беспилотников, при попытке нелегально перевезти их через границу, рассказали сегодня, 19 сентября, в пресс-службе регионального УФСБ. По информации Города55 товар ехал из Китая транзитом через Россию.

В мае на таможенном пункте «Ольховка» нашли нарушения в документах у одного из большегрузов. При обследовании автомобиля обнаружили 1105 квадрокоптеров, которые не были указаны в декларации.

Фото: УФСБ России по Омской области
«Установлено, что данная продукция предназначалась для одного из сопредельных государств РФ и могла быть использована Вооруженными Силами Украины против Сил специальных операций РФ. БПЛА были изъяты», — сообщили в УФСБ России по Омской области.

Летательные аппараты передали Минобороны для нужд СВО.

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#Происшествия#Омская область#Россия#Конфискация#Товар#Административное правонарушение#Евгений Игишев#УФСБ#Беспилотники
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