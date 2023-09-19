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От 15 до 25 тысяч. Омские молодые учителя получат единовременные выплаты

19 сентября 2023, 07:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

Молодые учителя из Омской области получат единовременные выплаты

На эти цели из регионального бюджета выделили 15 млн рублей.

Молодым учителям из Омской области единовременно выплатят 15 тысяч рублей за первую категорию и 25 тысяч — за высшую категорию. На эти цели из регионального бюджета выделил около 15 млн рублей. Подробности рассказал сегодня, 19 сентября, врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Получение выплаты будет зависеть в том числе и от возраста педагога: специалисты до 30 лет — первая категория, до 35 лет — высшая категория. Так, привлечем к работе в школах еще больше молодых специалистов, а выпускников педагогических вузов и ссузов — к профессиональному развитию», — сообщил Хоценко.

Ранее Город55 сообщал, что в омских школах и детских садах в настоящее время не хватает почти шестьсот педагогов. В школах больше всего дефицит ощущается среди учителей математики — открыто 57 вакансий.

В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
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#Образование#Омск#Омская область#Школа#Педагог#Выплата#Учителя#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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