От 15 до 25 тысяч. Омские молодые учителя получат единовременные выплаты

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Молодым учителям из Омской области единовременно выплатят 15 тысяч рублей за первую категорию и 25 тысяч — за высшую категорию. На эти цели из регионального бюджета выделил около 15 млн рублей. Подробности рассказал сегодня, 19 сентября, врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Получение выплаты будет зависеть в том числе и от возраста педагога: специалисты до 30 лет — первая категория, до 35 лет — высшая категория. Так, привлечем к работе в школах еще больше молодых специалистов, а выпускников педагогических вузов и ссузов — к профессиональному развитию», — сообщил Хоценко.
Ранее Город55 сообщал, что в омских школах и детских садах в настоящее время не хватает почти шестьсот педагогов. В школах больше всего дефицит ощущается среди учителей математики — открыто 57 вакансий.