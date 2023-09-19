От 15 до 25 тысяч. Омские молодые учителя получат единовременные выплаты

Молодым учителям из Омской области единовременно выплатят 15 тысяч рублей за первую категорию и 25 тысяч — за высшую категорию. На эти цели из регионального бюджета выделил около 15 млн рублей. Подробности рассказал сегодня, 19 сентября, врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.