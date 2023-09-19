Омских школьников отправили на карантин из-за ОРВИ

В Омске 81 класс из 18 школ отправили на карантин из-за ОРВИ. Школьники в настоящее время учатся из дома. В детских садах карантин коснулся 10 групп в 9 дошкольных учреждениях, сообщает издание Ngs55 со ссылкой на департамент образования администрации Омска.