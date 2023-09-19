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Омских школьников отправили на карантин из-за ОРВИ

19 сентября 2023, 09:58
Фото: 1MI
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81 класс в 18 учебных заведениях в настоящее время находится на домашнем обучении.

В Омске 81 класс из 18 школ отправили на карантин из-за ОРВИ. Школьники в настоящее время учатся из дома. В детских садах карантин коснулся 10 групп в 9 дошкольных учреждениях, сообщает издание Ngs55 со ссылкой на департамент образования администрации Омска.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области также растет заболеваемость коронавирусом. За неделю диагноз подтвердился у 112 пациентов, 18 из них отправили лечиться в стационар.

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#Здоровье#Омск#Омская область#Школа#Дети#Детский сад#ОРВИ#Карантин#Евгений Игишев
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