Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Омичи могут экономить на поездках в электричках

Омичи могут экономить на поездках в электричках

19 сентября 2023, 03:00
Фото: Пресс-служба РЖД
Электричка — это удобный и быстрый способ передвижения. В среднем, час дороги обходится в 250 рублей, но регулярные поездки могут принести значительные траты.

Для жителей Омской области есть способ возвращать до 20% с каждой поездки при оплате билета с помощью Системы быстрых платежей (СБП), подробнее — в материале.

Омские электрички перевезли за первые пять месяцев 2023 года более 1 миллиона пассажиров. Только в мае пассажиропоток на четырех направлениях

Жители пяти сибирских регионов — Омской и Новосибирской областей, Кузбасса, Алтайского и Красноярского края смогут сэкономить на проезде в пригородных поездах до 20% от стоимости проезда. Чтобы проехать с выгодой до 40 рублей с каждой покупки билета, нужно выполнить два простых шага: зайти на сайт www.privetmir.ru или в мобильное приложение «Привет!» и зарегистрироваться в программе лояльности. Акция будет действовать до 31 декабря этого года.

Для того чтобы приобрести билеты, есть несколько удобных способов. Вы можете оплатить проезд на кассе на станции или у проводника с переносным терминалом уже в электричке. Также можно воспользоваться чат-ботом пригородной пассажирской компании или приложением «РЖД-Пассажирам» и оформить билеты онлайн.

«Главное условие — на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней до 40 рублей в виде кешбэка вернутся обратно на счет», — сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.

Фото: Пресс-служба РЖД

Сегодня в пригородном пассажирском комплексе активно внедряются современные цифровые сервисы, облегчающие процесс оформления и оплаты проезда. Новая технология оплаты проездных документов для пригородного сообщения при помощи СБП и приложение «РЖД-Пассажирам» была запущена в апреле текущего года.

«Проводятся работы по внедрению СБП в пунктах продажи ППК, а также в пути следования пригородных поездов на переносной контрольно-кассовой технике. С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых пассажир может выбрать наиболее оптимальный», — отметил Алексей Белянкин, начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД».

Если вы приобретаете несколько билетов одновременно, кешбэк будет начислен на общую сумму покупки, а не на каждый билет отдельно. Деньги придут в течение трёх дней на счёт, с которого были оплачены билеты. Максимальная выгода — до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. Это возможность значительно сэкономить, так как с июля этого года в Омской области выросли цены на проезд в пригородных поездах.

Фото: Пресс-служба РЖД

При этом стоимость увеличилась в среднем на 5%, в зависимости от километража, объяснили в РЭК Омской области. Согласно обновленному тарифу, если дистанция составляет от 1 до 15 км, стоимость проезда увеличится на 1 рубль, при расстоянии от 151 до 170 км — на 11 рублей.

 

реклама АО «НСПК»

#Спецпроекты
Подпишитесь
Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО
Вчера, 09:57
Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона
Сегодня, 03:16
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
Вчера, 11:18
Без изменений. Охраной омского метромоста от терроризма займется курганская фирма
Сегодня, 05:04
По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию
Вчера, 09:34