Омичи могут экономить на поездках в электричках

Если вы приобретаете несколько билетов одновременно, кешбэк будет начислен на общую сумму покупки, а не на каждый билет отдельно. Деньги придут в течение трёх дней на счёт, с которого были оплачены билеты. Максимальная выгода — до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. Это возможность значительно сэкономить, так как с июля этого года в Омской области выросли цены на проезд в пригородных поездах.