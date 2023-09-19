Омичи могут экономить на поездках в электричках

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Для жителей Омской области есть способ возвращать до 20% с каждой поездки при оплате билета с помощью Системы быстрых платежей (СБП), подробнее — в материале.
Омские электрички перевезли за первые пять месяцев 2023 года более 1 миллиона пассажиров. Только в мае пассажиропоток на четырех направлениях
Жители пяти сибирских регионов — Омской и Новосибирской областей, Кузбасса, Алтайского и Красноярского края смогут сэкономить на проезде в пригородных поездах до 20% от стоимости проезда. Чтобы проехать с выгодой до 40 рублей с каждой покупки билета, нужно выполнить два простых шага: зайти на сайт www.privetmir.ru или в мобильное приложение «Привет!» и зарегистрироваться в программе лояльности. Акция будет действовать до 31 декабря этого года.
Для того чтобы приобрести билеты, есть несколько удобных способов. Вы можете оплатить проезд на кассе на станции или у проводника с переносным терминалом уже в электричке. Также можно воспользоваться чат-ботом пригородной пассажирской компании или приложением «РЖД-Пассажирам» и оформить билеты онлайн.
«Главное условие — на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней до 40 рублей в виде кешбэка вернутся обратно на счет», — сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.
Сегодня в пригородном пассажирском комплексе активно внедряются современные цифровые сервисы, облегчающие процесс оформления и оплаты проезда. Новая технология оплаты проездных документов для пригородного сообщения при помощи СБП и приложение «РЖД-Пассажирам» была запущена в апреле текущего года.
«Проводятся работы по внедрению СБП в пунктах продажи ППК, а также в пути следования пригородных поездов на переносной контрольно-кассовой технике. С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых пассажир может выбрать наиболее оптимальный», — отметил Алексей Белянкин, начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД».
Если вы приобретаете несколько билетов одновременно, кешбэк будет начислен на общую сумму покупки, а не на каждый билет отдельно. Деньги придут в течение трёх дней на счёт, с которого были оплачены билеты. Максимальная выгода — до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. Это возможность значительно сэкономить, так как с июля этого года в Омской области выросли цены на проезд в пригородных поездах.
При этом стоимость увеличилась в среднем на 5%, в зависимости от километража, объяснили в РЭК Омской области. Согласно обновленному тарифу, если дистанция составляет от 1 до 15 км, стоимость проезда увеличится на 1 рубль, при расстоянии от 151 до 170 км — на 11 рублей.
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