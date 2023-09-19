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Богатейшие люди Омской области владеют активами на 5,63 млрд рублей

Названы самые богатые люди Омской области

19 сентября 2023, 07:20
Фото: Midjourney
Богатейшие люди Омской области владеют активами на 5,63 млрд рублей
Суммарная прибыль топа-10 подросла на 30%.

10 самых богатых омских бизнесменов стали еще богаче в течение 2022 года. Это следует из новой версии рейтинга богатейших омичей, составленной Городом55. Год назад на топ-10 приходилось в общей сложности 4,36 млрд рублей прибыли. Сейчас это уже 5,63 млрд, то есть почти на 30% больше.

Отметим, что совокупная выручка первой десятки составляет почти 90 млрд рублей. Безусловным лидером уже не первый год остается Темури Латария, чьи компании производят мясо и мясные продукты. Кроме того, в топе-10 есть представители ритейла, строители, предприниматели, специализирующиеся на медицинском бизнесе.

Топ-100 богатых людей Омской области
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#Экономика#Омская область#Рейтинг#Мясо#Новости#Выручка#Омичи#Темури Латария#Ольга Акамова#Строители#Николай Эйхвальд#Мясные продукты#Прибыль
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