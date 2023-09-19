Названы самые богатые люди Омской области

10 самых богатых омских бизнесменов стали еще богаче в течение 2022 года. Это следует из новой версии рейтинга богатейших омичей, составленной Городом55. Год назад на топ-10 приходилось в общей сложности 4,36 млрд рублей прибыли. Сейчас это уже 5,63 млрд, то есть почти на 30% больше.