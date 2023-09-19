Натела Полежаева анонсировала масштабную экспансию в Омске фингруппы из Москвы

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Омская предпринимательница Натела Полежаева рассказала Городу55 о последних событиях, происходящих в ее бизнесе. По словам Полежаевой, дела обстоят отлично благодаря новым инвесторам, готовым взять на себя большие расходы.
— Сейчас проблемы благополучно разрешаются, — объяснила предпринимательница. — На меня вышли серьезные инвесторы из Москвы, они заинтересованы в том, чтобы на базе санатория «Рассвет» создать военный госпиталь.
Раскрывать имена Полежаева не стала. По ее словам, новые партнеры настроены весьма серьезно: они уже начали закрывать долги некоторых принадлежащих ей юридических лиц.
— Инвесторов же никто не разглашает, — ответила предпринимательница на уточняющий вопрос. — Это некая финансовая группа, которая уже сейчас выплачивает долги моих фирм. Скоро будут подписаны мировые соглашения, закрывающие процедуру банкротства двух моих юридических лиц. Потом инвесторы будут вкладываться. Причем эта финансовая группа заходит в Омск не только по моим вопросам: будет, как я это называю, зерновая сделка, покупка двух крупных сельскохозяйственных предприятий. Эта группа намерена вести в Омске политическую и экономическую экспансию…
Сейчас Полежаева настроена весьма оптимистично.
— Не зря я столько лет удерживаю санаторий, — констатировала она. — Смею надеяться, что и я как ресурс тоже кого-то могу привлечь. Инвесторы уже платят за «Рассвет» деньги, он сейчас сохраняет все наработки, все лицензии и авторские патенты, имеет полное право работать в качестве военного госпиталя. Думаю, в Омске уже сейчас много людей, которые возвращаются с СВО, получив какие-то травмы, и они нуждаются в специальных услугах и комфорте. А госпиталь, который был в центре города, по-моему, куда-то переехал, и он сейчас, скажем так, не в самом лучшем состоянии, так что ему нужно подкрепление.
На всякий случай напомним: санаторий «Рассвет» Полежаева купила, когда губернатором Омской области был Леонид Полежаев. Тогда она была замужем за сыном главы региона Константином Полежаевым, карьера которого связана с системой здравоохранения (это действующий главврач областной больницы на Березовой).
Позже в бизнесе Полежаевой началась черная полоса. В 2021 году предпринимательница была признана банкротом как физическое лицо, ее доли сразу в трех фирмах со словом «Рассвет» в названии выставлялись в текущем году на торги, но покупателей не нашлось. Санаторий «Рассвет» пытается банкротить налоговая, причем в суде рассматривается требование о привлечении Полежаевой к субсидиарной ответственности за долги учреждения, которые составляют 54 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное из-за неуплаты налогов, была закрыто за давностью, дело о невыплате зарплат персоналу «Рассвета» привело к судебному решению о штрафе.
Сама предпринимательница всегда называла себя невинной жертвой: она заявляла даже об «экономической блокаде», которой подвергли «Рассвет» региональные власти, и о «рейдерстве» со стороны ряда высокопоставленных чиновников. Но, по мнению Полежаевой, прошло и это.
— История с правоохранителями, я думаю, будет потихоньку завершаться, — предположила Полежаева. — Тренды ведь поменялись: прошло уже 10 лет с тех пор, как на меня была объявлена охота. Акценты сменились, на руководящие посты зашли другие люди, сейчас еще и выборы состоялись. Думаю, все будет хорошо…
Отметим, что у Полежаевой в свое время были претензии и к губернатору Буркову. Означают ли ее слова о выборах, что она связывает какие-то надежды с губернатором Хоценко, осталось неясным. Между тем финансовая статистика «Рассвета» весьма зависима от госконтрактов, а Город55 не раз писал, что нынешний глава областного минздрава Александр Мураховский — кандидат на увольнение.
Интересно, что разговор с Полежаевой состоялся в зале ожидания омского аэропорта: предпринимательница ждала рейса в Домодедово, и в Москве, по ее словам, была запланирована встреча с теми самыми инвесторами для обсуждения ключевых вопросов. Безусловно, название «некой финансовой группы» — ключевая информация во всей этой истории. Пока мы не узнаем, кто хочет зайти на омские рынки производства зерна и медицинской помощи военным, мы не поймем, насколько соответствуют истине слова Полежаевой о запланированной «политической и экономической экспансии».