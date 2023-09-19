Натела Полежаева анонсировала масштабную экспансию в Омске фингруппы из Москвы

Позже в бизнесе Полежаевой началась черная полоса. В 2021 году предпринимательница была признана банкротом как физическое лицо, ее доли сразу в трех фирмах со словом «Рассвет» в названии выставлялись в текущем году на торги, но покупателей не нашлось. Санаторий «Рассвет» пытается банкротить налоговая, причем в суде рассматривается требование о привлечении Полежаевой к субсидиарной ответственности за долги учреждения, которые составляют 54 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное из-за неуплаты налогов, была закрыто за давностью, дело о невыплате зарплат персоналу «Рассвета» привело к судебному решению о штрафе.