Метеозависимым приготовиться. Омскую область накроет магнитная буря

В время магнитной бури метеозависимые люди могут почувствовать слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди. Врачи советуют в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок.