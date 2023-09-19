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Иллюстрация

Метеозависимым приготовиться. Омскую область накроет магнитная буря

19 сентября 2023, 05:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичей предупредили о магнитной буре

Пик бури придется на 18 часов, но магнитосфера будет также возбужденной и в дневные часы.

Сегодня, 19 сентября, Омскую область накроет магнитная буря. Согласно данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее пик придется на 18 часов по местному времени. Магнитная буря достигнет значения уровня G1 (слабая буря). В дневные часы магнитосфера также будет возбужденной.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В время магнитной бури метеозависимые люди могут почувствовать слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди. Врачи советуют в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок.

Ученый рассказала о последствиях сильной магнитной бури для организма
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#Здоровье#Погода#Омск#Омская область#Магнитная буря#Евгений Игишев#Метеозависимость
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