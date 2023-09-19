Метеозависимым приготовиться. Омскую область накроет магнитная буря

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Сегодня, 19 сентября, Омскую область накроет магнитная буря. Согласно данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее пик придется на 18 часов по местному времени. Магнитная буря достигнет значения уровня G1 (слабая буря). В дневные часы магнитосфера также будет возбужденной.
В время магнитной бури метеозависимые люди могут почувствовать слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди. Врачи советуют в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок.